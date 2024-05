Golden Boy 2024, Pafundi affianca Kayode: ora sono due gli italiani in classifica

Golden Boy 2024: ecco gli italiani

Salto in avanti anche per Kayode della Fiorentina, ora 19° grazie a un ruolo sempre più da protagonista sulla fascia destra viola: il terzino, tra l’altro, non è più il solo italiano dei 100 grazie all’ingresso di Simone Pafundi che in prestito dall’Udinese al Losanna sta trovando sempre più minuti in cui esprimere il suo enorme talento. Il contingente della Serie A, al contempo, si conferma forte di cinque elementi: esce il granata Gineitis ed entra Huijsen (64°), difensore della Juventus in prestito alla Roma. Alla luce di questo secondo aggiornamento, infine, il valore totale dei cartellini dei 100 migliori giocatori Under 21 dei club europei è salito di quasi 50 milioni, assestandosi a quota 1,37 miliardi di euro.