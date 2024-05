Golden Boy 2024, è Wharton la new entry che stupisce

Un super-salto

Chi ha compiuto il salto più alto è il centrocampista mancino Adam Wharton del Crystal Palace. Nemmeno conteggiato nella lista dei “Top 100” del mese scorso, l’ex Blackburn è arrivato a Londra alla corte di Glasner lo scorso 1° febbraio e da allora ha già collezionato 14 presenze (2 assist) in Premier League, tutte di alto livello. Per lui un ingresso sontuoso: l’algoritmo del “Golden Boy Football Benchmark Index” l’ha collocato al 15° posto del “ranking”. Altre promesse entrate per la prima volta in classifica sono il portiere franco-ivoriano Guillame Restes del Tolosa (28°), Vitor Roque (attaccante brasiliano giunto a gennaio al Barcellona proveniente dall’Athletico Paranaense) che si piazza 47°, e il “tuttocampista” senegalese Lamine Camara, prodotto del vivaio del Metz (49°).



Giuria internazionale

Precisiamo che in questa seconda uscita 2024 del “Golden Boy Football Benchmark Index” viene analizzato il periodo che va dal 3 ottobre 2023 al 28 aprile scorso. Andremo avanti, mese per mese, sino ad autunno inoltrato dopodiché toccherà alla nostra autorevole giuria giornalistica internazionale il compito di eleggere il vincitore fra i primi 20 del “Golden Boy Football Benchmark Index” più 5 “wild card” scelte dalla redazione di Tuttosport fra gli 80 Under 21 che resteranno esclusi.