Golden Boy 2024, ci siamo! La sfida del futuro è iniziata: i 100 nomi svelati

Domani sarà il giorno dei 100. Domani scopriremo chi sono i cento migliori giovani d’Europa, che inizieranno, dalla fascinosa cornice del Teatro Cucinelli a Solomeo , la loro corsa al Golden Boy 2024 . Il premio verà assegnato a dicembre e finora il nostro ranking ha registrato le prestazioni dei più promettenti Under 21 che giocano nelle leghe europee: domani sveleramo la classifica da cui scatta lo sprint. Ci saranno gli Europei che vedranno molti dei nostri cento fra i protagonisti e poi ricomincerà la stagione dei club, con la Supercoppa Europea , l’inizio dei campionati e il via alla nuova Champions League : tutti palcoscenici buoni per mettersi in evidenza e guadagnare punti. Poi, in autunno, ci sarà il taglio dei 25 finalisti e lì la competizione diventerà davvero calda.

Golden Boy, la sfida tra Juve Next Gen e Atalanta U23

Domani, però sarà il giorno più emozionante, perché si fischia l’inizio di una partita che apre uno squarcio sul futuro del calcio internazionale. E, a proposito di partita, oggi alle 17.30, sempre a Solomeo, se ne giocherà una davvero storica perché per il Trofeo dell’Armonia Sportiva si sfidano, per la prima volta, due “seconde squadre” di club italiani. Le prime due nate: la Juventus Next Gen e l’Atalanta U23. Hanno finito un onorevolissimo campionato di Serie C, finendo entrambi ai playoff e oggi pomeriggio si affonteranno nel campo di Solomeo per un’amichevole che serve a sancire la bontà dei due progetti. Le seconde squadre rappresnetano la frontiera del futuro per il calcio italiano che per sueprare la crisi economica e lo strapotere di leghe come la Premier o la Saudi dovrà inventarsi i talenti in casa e coltivarli con un progetto che consente di far crescere i giovani in modo progressivo e inserirli nella prima squadra. L’idea di portare le seconde squadre di Juventus e Atalanta nel quadro del lancio dei 100 nomi per il Golden Boy è simbolico.

I Golden Boy, quelli che vincono il premio più ambito dai giovani calciatori europei, nascono proprio con progetti come la Next Gen e l’Atalanta U23. E il Golden Boy si dedica da più di vent’anni proprio alla scoperta dei talenti e allo studio di come un talento diventa un campione.