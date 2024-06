L'Atalanta Under23 si aggiudica il Trofeo dell'Armonia: contro la Juve Next Gen decide Capac

SOLIMENO - Si è conclusa con la vittoria dell'Atalanta la prima edizione del “Trofeo dell'armonia sportiva”. Location d'eccezione: il campo sportivo Don Alberto Seri di Solomeo, incantevole borgo medievale posto sulle colline umbre tra il lago Trasimeno e Perugia. Una partita pensata e voluta da Brunello Cucinelli, maestro di stile e dispensatore di valori tesi alla dignità, al rispetto. All'armonia, appunto. Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 in campo non a caso: protagoniste in quanto espressione concreta d'una visione tesa al futuro da parte di due club che per primi, in Italia, hanno deciso di puntare sulle seconde squadre. Sotto gli occhi di Cucinelli ovviamente nelle vesti (raffinate) del padrone di casa, di Federico Cherubini, del presidente del Parma Kyle Krause, di diversi addetti ai lavori.