Golden Boy, come ci piace lo sport al contrario di Cucinelli

Lo sport al contrario di Brunello Cucinelli rimette il mondo nel verso giusto. Perché premiare chi retrocede e insegnare il valore della sconfitta può confondere come una finta di Vinicius, ma c’è un grande bisogno di cambiare prospettiva nel calcio di oggi e la visione dello stilista-imprenditore umbro ci riporta con i piedi per terra. Dove vincitori e vinti del trofeo che lui ha intitolato alla “Armonia Sportiva”, si ritrovano insieme nel meraviglioso giardino del ristorante aziendale per un terzo tempo a base di street food e scherzi fra giocatori. Così, con un hamburger in mano è più facile chiedere scusa per un fallo un po’ troppo duro e ritornare all’essenza dello sport, che poi è quella di stare insieme. Sì, certo, è facile dopo un’amichevole fra due seconde squadre, ma Cucinelli, intanto, ha indicato una strada a un mondo che sta andando troppo velocemente nella direzione opposta. Ed è significativo che lo abbia fatto nella festa che fa da prologo al lancio dei 100 candidati al Golden Boy. Il premio che profuma di futuro e proietta i migliori talenti nel calcio di domani vuole ispirare valori autentici ai giovani calciatori che sognano di alzare quel trofeo nella notte torinese, da più di vent’anni prima tappa di grandi carriere.