Golden Boy, a casa Cucinelli è il giorno dei 100 candidati

Sarà ancora una volta Solomeo il palcoscenico dei migliori calciatori Under 21 che militano nei club europei. Da ogni angolo del Vecchio Continente si ritroveranno oggi, simbolicamente, sul palco del teatro Cucinelli dal quale verrà svelato il terzo aggiornamento del Golden Boy Football Benchmark Index . Un corrispettivo del ranking Atp dedicato ai migliori talenti emergenti, nati dopo il 1° gennaio 2004, in corsa per il prestigioso premio European Golden Boy assegnato lo scorso anno a Jude Bellingham.

In un fil rouge “colorato” ieri dalle due seconde squadre di Juventus e Atalanta e che oggi attraverserà la platea e si legherà, stretto, al palco dal quale scopriremo come sono cambiate le prime 100 posizioni di questo Index. Chi è salito, chi è sceso, chi ha scalato più posizioni e quante saranno le new entry sulla base delle gare dell’ultimo periodo. Incrociando dati – attraverso un algoritmo studiato appositamente – quali minutaggio, trasferimenti, performance in Nazionale e nei rispettivi club. Un Index, che oggi verrà illustrato nel dettaglio da Antonio Di Cianni di Football Benchmark (data & analytics partner del nostro premio), che contiene solo il meglio del calcio del futuro e all’interno del quale non mancano profili tutti da scoprire: caratteristiche che lo rendono uno strumento sempre più prezioso e consultato anche dagli addetti ai lavori.

Golden Boy 2024, gli interventi in programma

E tutto intorno a questi 100 nomi, quel fil rouge continuerà a “girare”: passando per le mani dell’ex blaugrana Bojan Krkic, che interverrà sul tema “Il modello Masia – ll grande club che lancia più giovani in Europa è anche il club più titolato nell’ultraventennale storia dell’European Golden Boy”, e poi di Federico Cherubini, che proporrà un approfondimento su “La crisi dei talenti in Italia e l’esperienza della Juventus Next Gen”. E ancora del direttore sportivo del Frosinone Guido Angelozzi e del procuratore internazionale Giovanni Branchini, che dialogheranno sul tema “La scoperta del talento e il futuro del calcio mercato”.

L'omaggio a Gigi Riva

Sul palco, con il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e la giornalista di Sky Sport Federica Lodi, non mancherà il padrone di casa, Brunello Cucinelli – che consegnerà un premio speciale proprio ad Angelozzi – e un momento molto emozionante sarà dedicato a “La nostalgia per l’uomo Riva”, con la presenza di Gigi Buffon e Dori Ghezzi. Qui il fil rouge diventerà quello della memoria e dell’esempio per la nuova generazione di talenti che a Solomeo, in questi due giorni, ha trovato casa. Così come casa è sempre più questo Golden Boy Football Benchmark Index, la foto grafia più reale possibile dell’Europa dei giova ni, fatta dei so rrisi stampati sui volti dei più promettenti calciatori del panorama continentale. Partiti per questo viaggio – prima tappa, il cuore dell’Umbria e, quindi, dell’Italia – che li porterà fino all’elezione di colui che diventerà il nuovo European Golden Boy, il 22° sull’albo d’oro di un premio che oltre a celebrare attuali campioni e futuri fuoriclasse, regala agli appassionati la possibilità di giocare a scovare i migliori profili in circolazione.

