Al via il Golden Boy che scegliete voi: votazioni aperte!

Solo Jude Bellingham , per il momento, ci è riuscito. Solo il fenomeno inglese, nella ultraventennale storia dell’European Golden Boy, è riuscito a mettere d’accordo la prestigiosa giuria internazionale dei giornalisti di tutta Europea – che assegna l’Absolute Best – e gli appassionati e i tifosi di tutto il mondo, chiamati a scegliere il loro Golden Boy Web. L’immagine di lui che, doppio trofeo alla mano, esce dalle OGR di Torino dove è stato nostro ospite e pluripremiato lo scorso 4 dicembre è impressa nella memoria e marchiata negli annali del premio che, ogni anno, celebra il miglior talento Under 21 di un club europeo. Trofeo che lui ha stravinto, nel 2023, scrivendo così il suo nome nell’albo d’oro inaugurato nel 2003. E quest’anno? Il Golden Boy Football Benchmark Index è in continuo aggiornamento e sin dalla sua prima pubblicazione vede in testa il giovanissimo talento (classe 2007) del Barcellona Lamine Yamal , ora protagonista con la Spagna ai Campionati Europei. Alle sue spalle nomi quali Joao Neves , Alejando Garnacho , Zaire-Emery , Leny Yoro , Savio Mainoo , Cubarsi e Pavlovic si alternano tenendo viva l’attenzione a ogni nuova uscita e provando a sovvertire la classifica basata su un preciso algoritmo che tiene conto di criteri oggettivi quali prestazioni, minutaggio, Lega di appartenenza e prestazioni in Nazionale e nelle competizioni Uefa.

Vota il tuo Golden Boy: ecco come fare

Parallelamente, proprio oggi comincia anche la corsa al miglior talento Under 21 di un club europeo secondo appassionati e tifosi che andrà ad arricchire l’alba d’oro già impreziosito dai nomi di Justin Kluivert (2018), Mattéo Guendouzi (2019), Ansu Fati (2020), Karim Adeyemi (2021), Nicola Zalewski (2022) e, appunto, Jude Bellingham (2023). Come funziona? Partecipare è semplicissimo: sul nostro sito è disponibile un sondaggio in cui appaiono i nomi dei 100 candidati presenti dopo l’ultimo aggiornamento del GBFB Index, datato 5 giugno. Con un click si assegna al proprio calciatore preferito un voto in una procedura che sarà inaugurata oggi alle ore 10.

Golden Boy Web, vota ora il tuo preferito!

Quando, a cadenza mensile, verrà pubblicato l’Index aggiornato, il sondaggio si azzererà e si ripartirà con i "nuovi" 100 nomi: il vincitore sarà determinato dalla somma di tutti i voti raccolti in ciascuno dei round previsti fino al mese di novembre. Lo scorso anno l’assegnazione del Golden Boy Web ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati letteralmente di tutto il mondo, che ci hanno permesso di raggiungere un nuovo record: sono stati, infatti, oltre 2 milioni e 200.000 i voti ricevuti che hanno disegnato la classifica “parallela” a quella della giuria internazionale e consegnato anche questo trofeo a Bellingham. E quest’anno? Ci sarà chi riuscirà a bissare il (doppio) successo del centrocampista del Real Madrid? O come accade dal 2018 i due premi avranno due destinatari diversi? Non resta che iniziare a votare il vostro Under 21 prescelto tra i 100 che attualmente compongono il nostro GBFB Index. La corsa al Golden Boy Web 2024 è ufficialmente aperta!

VOTA ORA IL GOLDEN BOY WEB