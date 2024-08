Golden Boy Web: Finkgrafe domina malgrado il flop Colonia

Finkgrafe e poi tutti gli altri. Il primo round del Golden Boy Web, il premio assegnato dai tifosi di tutto il mondo al miglior Under 21 d’Europa, è stato senza storia: il terzino sinistro del Colonia, infatti, ha ricevuto più del 50% dei circa 200.000 voti arrivati. Ma, ironia della sorte… in questo secondo round, il suo nome non comparirà: la sua squadra è infatti retrocessa e questo comporta l’esclusione dei relativi giocatori dall’Index, graduatoria che segue solo quelli appartenenti alla prima divisione dei più prestigiosi campionati europei. Situazione che vale almeno per il momento, perché c’è da immaginare che il difensore classe 2004 possa presto diventare protagonista di questa seconda fase di mercato.