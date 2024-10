Golden Boy 2024, ci siamo: in diretta l’annuncio dei finalisti

L’annuncio della lista dei finalisti per il Golden Boy sarà - come ormai è consuetudine - occasione per parlare di talenti, di settori giovanili, di eccellenze, di dinamiche nazionali e internazionali grazie alle quali piccoli potenziali campioni possono riuscire ad arrivare a esprimersi ai massimi livelli. Grazie alle loro doti, certo, ma anche grazie al lavoro e agli investimenti dei club più attenti e dei dirigenti più lungimiranti, degli scout più preparati.

La location

Dunque tra gli importanti e competenti ospiti e addetti ai lavori attesi questa sera a Roma presso l'affascinante Casina Poste, in Lungotevere Flaminio, figurano il direttore sportivo e amministratore delegato del Monaco, Thiago Scuro, e Sergio Conceiçao, che dal 2017 allo scorso giugno ha allenato il Porto.

Modelli vincenti

Argomenti e spunti di riflessione non mancheranno considerando che se il Monaco è ora primo in classifica in Ligue1 è proprio grazie all'intelligente e mirato lavoro di Scuro. Mentre il Porto è indubbiamente uno dei più noti esempi di società in grado di scovare e lanciare fenomeni poi contesi dagli altri top club a suon di aste milionarie.

Conceiçao, come pochi altri, è in grado di raccontarci il modello Porto - la rete scouting, le strategie interne al club, lo stretto rapporto di collaborazione tra lo staff tecnico della prima squadra e gli allenatori delle giovanili - nonché di confrontarlo anche con la realtà del calcio italiano che lui ben conosce in quanto ex giocatore di Lazio, Parma e Inter (tra il 1998 e il 2004).

