Golden Boy Web, la sfida continua. Votazioni aperte!

La corsa all’ European Golden Boy Absolute Best , da giovedì sera, è diventata “cosa” per soli 25. Per i migliori 20 giocatori del Golden Boy Football Benchmark Index e per le 5 Poste Italiane Wild Card assegnate ad altrettanti giocatori che, nell’aggiornamento di ottobre, occupano una delle posizioni dalla 21ª alla 100ª e che, per motivi diversi, hanno meritato di giocarsi le proprie chance fino all’ultimo atto. Adesso questa lista andrà nelle mani dei 50 giornalisti che compongono la nostra infallibile giuria internazionale ai quali, come da tradizione, è affidata l’ultima parola, la scelta del 22° nome da scrivere sul prestigioso albo d’oro. Ma l’attenzione sul GBFB Index visto nella sua interessante completezza non cala. Anzi. Perché c’è un altro premio per il quale tutti e 100 i giocatori restano in corsa fino all’ultimo: il Golden Boy Web , che viene assegnato da tifosi e appassionati di tutto il mondo i quali, proprio al pari della giuria internazionale, hanno la possibilità di scegliere il loro miglior giocatore Under 21 che veste i colori di un club europeo.

Golden Boy Web 2024, vota il tuo preferito! Round 4

I vincitori degli anni passati

Un premio che fino a ora ha visto trionfare, in rigoroso ordine temporale, Justin Kluivert (2018), Mattéo Guendouzi (2019), Ansu Fati (2020), Karim Adeyemi (2021), Nicola Zalewski (2022) e Jude Bellingham (2023), unico per il momento a essere riuscito nell’impresa di centrare l’incredibile doppietta Absolute Best-Golden Boy Web. Da oggi, dunque, sul sito tuttosport.com sarà possibile dare la propria preferenza a uno (o più) dei 100 giocatori presenti nel GBFB Index dopo l’ultimo aggiornamento – quello presentato giovedì nella splendida cornice della Casina Poste a Roma – in quello che è definito il quarto round e che, come i precedenti, riparte da zero: il vincitore finale, infatti, sarà dato dalla somma dei voti raccolti in ognuno di questi round che, al momento, hanno già superato il mezzo milione nel loro complesso.

I più votati fino a ora

Chi sono stati i più votati fino a ora? Il primo exploit è stato quello di Finkgrafe, il terzino sinistro del Colonia che, però, retrocesso con la sua squadra al termine della stagione 2023/2024 è poi stato, come da regolamento, escluso dal GBFB Index. Yamal, leader del ranking, è stato costante anche in questo sondaggio fino a ora dove a fare la voce forte è stata soprattutto la Turchia, con il numero 10 bianconero Yildiz (il più votato dell’ultimo round) e con il centrocampista offensivo del Real Madrid Guler, ma anche con Kilicsoy, attaccante del Besiktas che nel secondo round si è dimostrato il più amato (almeno in terra natia). Nell’ultimo mese “botta” di orgoglio anche da parte degli utenti italiani che si sono stretti intorno a Pafundi, ma anche dalla sponda United di Manchester i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno a Garnacho, Mainoo e Yoro. Nulla, quindi, è ancora deciso. E, soprattutto, con questa formula tutto può cambiare da un momento all’altro: non resta quindi che votare, votare, votare! Oltre a quello dell’Absolute Best, c’è un altro albo d’oro che aspetta il suo nuovo nome.