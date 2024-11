European Golden Boy 2024, trionfa Yamal! Yildiz fa suo il Golden Web, tutti i premi

GOLDEN BOY ABSOLUTE BEST – Lamine Yamal, Barcellona

Dal “The Youngest” al Golden Boy Absolute Best, a Lamine Yamal è bastata una sola stagione per passare dall’essere il più giovane tra i finalisti nel 2023 al miglior Under 21 in Europa nel 2024. Il talento del Barcellona è il più giovane vincitore dell’European Golden Boy, con soli 17 anni e 4 mesi. D’altronde, i record di precocità sono la sua specialità: nell’ultimo anno Yamal è diventato il più giovane giocatore a scendere in campo agli Europei, nonché il più giovane a vincerli, e il più giovane marcatore in un Clásico, in una partita che è stata l’ufficioso passaggio di testimone tra lui e Jude Bellingham, detentore del trofeo. Un dominio assoluto sulla competizione quello di Yamal, fin da quando si è posizionato primo nel Golden Boy Football Benchmark Index di aprile senza mai scendere dalla vetta, come se quel posto, là in cima, non potesse appartenere a nessun altro. E allo stesso modo ha pensato la giuria internazionale, composta da 50 autorevoli giornalisti delle più prestigiose testate europee, che gli ha assegnato 488 su 500 punti disponibili. Se l’Europeo vinto da protagonista era stato una sorta di allungo, l’inizio di stagione di Yamal è stato il colpo di reni della volata: 12 partecipazioni al gol in altrettante partite giocate, in pratica, con lui in campo la squadra parte di media in vantaggio di una rete. Una coincidenza numerica che fa sperare ancora di più i tifosi blaugrana: sono passati 19 anni dalla vittoria di Lionel Messi, come il numero di Yamal in questa stagione. Forse l'ultima, prima che indossi la "diez".