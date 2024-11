Golden Boy, mettiamo i giovani al centro del calcio

Il sogno di vincere il Golden Boy

Ne è uscita una mezz’ora bellissima, in cui è caduta ogni barriera e le ragazze hanno ricevuto un’ispirazione speciale, consigli e qualche chicca. Il Golden Boy è anche questo, da una parte c’è il premio che incorona il migliore Under 21 che gioca in Europa e alza il nostro trofeo solitamente compie il primo passo di una grande carriera; dall’altra c’è tutto il nostro reale interesse per i giovani, che sono sempre al centro di ogni nostro evento, come argomento di talk show o come protagonisti in prima persona, dialogando con i grandi del calcio. È anche questo il segreto del successo del nostro premio. Infatti, le parole più belle per chi, come Tuttosport, organizza un premio per i giovani calciatori, sono quelle che ci riferiscono gli allenatori delle giovanili in giro per l’Europa che sentono i loro ragazzi parlare del sogno di vincere il Golden Boy.