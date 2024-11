Golden Boy, tra gli altri vincitori Kroos e l’Atalanta

Detto di Lamine Yamal, è cosa buona e giusta rivolgere l’attenzione anche verso gli altri protagonisti del “Golden Boy 2024”: i vincitori e le vincitrici, cioè, delle altre categorie. Una per una e uno per uno sono stati svelati ieri durante l’evento che si è tenuto nella Sala Trasparenza del Grattacielo Regione Piemonte. Il presidente Alberto Cirio ha fatto gli onori di casa insieme con Marina Chiarelli, assessora al turismo, cultura e sport: «Per noi questa manifestazione è motivo di orgoglio. Scoprire talenti dà l’idea di cosa signifi chi guardare avanti e avere prospettiva». In persona o virtualmente, c’erano anche i componenti del “Board delle leggende” composto dalla presidente Lina Souloukou e dal vice presidente Massimo Mauro assieme a Stephane Chapuisat, Alessandro Costacurta, Cesc Fabregas, Diana LangesSwarovski, Lothar Matthaus, Pavel Nedved, Manuel Rui Costa, Andriy Shevchenko, Hristo Stoichkov e Juan Sebastian Veron. Gente che qualcosina ha vinto, in carriera, no? Ebbene, i loro giudizi hanno decretato la vittoria di Toni Kroos (Golden Player Man), di Aitana Bonmati (Golden Player Woman), di Txiki Begiristain (Best European Manager) e di Antonio Percassi (Best European President).