Yildiz Golden Boy Web, la promessa sul futuro: "Juve, tra cinque anni..."

Buongiorno Yildiz, quali sono le emozioni nel vincere il Golden Boy Web, che è il premio dei tifosi e degli appassionati di calcio, il premio “popolare”? «Sono orgoglioso di questo premio, proprio perché arriva dal giudizio dei tifosi. È per loro che giochiamo, per regalare loro emozioni e per renderli felici. Questa volta, anche questa volta, sono stati loro a far felice me».

È una stagione particolare per te: la numero dieci della Juventus, il gol e le belle prestazioni in Champions, la crescita in Nazionale. A che punto ti senti del tuo percorso?

«Sono solo all’inizio. Ho ancora molto da imparare e ci sono tanti aspetti del mio gioco in cui voglio crescere e migliorare. Diciamo però che come inizio non c’è male...».

Verrai premiato a Torino, come vivi in questa città che è la tua ormai da diversi anni?

«Mi trovo molto bene. Torino è una città bellissima e tranquilla (mi piace molto... ) e la gente è gentile e rispettosa. Posso girare in centro senza problemi, godendomi delle splendide passeggiate. Certo, qualcuno ogni tanto mi ferma per un autografo o per una foto, ma questo non può che farmi piacere».