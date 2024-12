Yamal esclusivo: “Che gioia il Golden Boy. Juve top club, ho visto Yildiz e…”

Guardando l’albo d’oro del premio ci sono alcuni nomi impressionanti. Che effetto ti fa, a soli 17 anni, essere accanto a stelle planetarie come quelle che ti hanno preceduto? «Una grande felicità, un onore. Il primo passo di una grande carriera che spero di avere. Anche se so bene che i premi individuali sono figli di quelli collettivi. Quindi io voglio continuare a far bene nel Barça e nella Spagna in modo da poter accumulare altri trofei. Di squadra e individuali. E in ogni caso la conquista del Golden Boy è un gran bel punto di partenza per un giovane calciatore. Tutti i ragazzi nel mondo ambiscono a vincerlo».

Il regolamento dice che il Golden Boy può essere vinto solo una volta nella vita: quale sarà il tuo prossimo obiettivo individuale per il futuro? «Se vinco con il Barça, soprattutto la Champions, avrò più possibilità per puntare al trofeo individuale che corona la carriera di un giocatore: il Pallone d’Oro (ndr: quest’anno s’è piazzato all’ottavo posto immediatamente dietro Lautaro Martínez ma davanti a “pezzi da novanta” come gli “over 30” Kane e Kroos). Nessun giocatore conquista premi individuali se non riesce a vincere nulla collettivamente con la sua squadra. Dunque vincendo a livello collettivo sarò più vicino ai premi individuali perché una cosa è la conseguenza dell’altra».

Chi sarà secondo te il favorito per la vittoria del Golden Boy 2025? Cubarsí è fenomenale, è stato etichettato come il nuovo Piqué, ma è un difensore e i difensori di solito ricevono molti meno voti rispetto agli attaccanti o ai centrocampisti: in 22 anni di Golden Boy solo una volta il successo è arriso a un difensore, l’olandese De Ligt quando era capitano dell’Ajax. «Io sono convinto che Cubarsí, mio coetaneo classe 2007, abbia tutte le carte in regola per conquistare il Gol den Boy 2025 anche se è un difensore. Potrà essere il secondo difensore a vincerlo. Io che gioco con lui e mi alleno tutti i giorni con lui, noto che il suo livello è incredibile. Penso sia già da considerare come uno dei più forti difensori d’Europa, nella Top 5».

Un altro candidato forte potrebbe essere il turco Yildiz della Juventus, vincitore del Golden Boy Web: il preferito dai tifosi. Che te ne pare? «È un gran giocatore, uno di grande qualità. L’ho visto in azione in tv con la Turchia agli Europei. Una mezza punta che parte dalla sinistra e fa cose egregie. Poi gioca in un grande club come la Juventus».