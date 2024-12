Golden Boy Awards 2024, tutte le dichiarazioni: la grande serata di Tuttosport

20.29 LAMINE YAMAL GOLDEN BOY BEST

Il più giovane vincitore del Golden Boy in diretta da Barcellona: "Felicissimo di ricevere un premio così prestigioso, ricevuto grazie all'affetto della gente". Fermato da un infortunio nella serata di ieri, "spero di tornare in campo velocemente", il Golden Boy 2024 dispensa consigli: "A un bambino direi 'Pensa a giocare e a divertirti", e a come si immagina tra cinque anni risponde "Mi immagino nel Barcellona, a vincere il più possibile, soprattutto la Champions League con il Barcellona e la Coppa del Mondo con la Spagna". Il presidente del Barcellona Laporta manda un messaggio a Tuttosport, ringraziando per i tanti premi ricevuti. "Il presidente è sempre contento quando vinciamo ma anche se non lo facciamo, ci aiuta sempre dandoci grande supporto. Dice che gli ricordo quando arrivò Neymar? Uno dei migliori giocatori che abbia mai giocato con il Barcellona, uno dei miei idoli, spero di fare bene come lui".A essere premiato è il numero 10 della Juventus, Kenan, preceduto da una clip che mostra il suo gol all'esordio e i suoi sigilli in Serie A e in Champions League, il più giovane di sempre della storia del club bianconero, fino alla doppietta all'Inter. Quinto nella classifica generale, quindi nella Top 5 dei giocatori U21 più forti del mondo: "Una notte speciale, grazie a tutti quelli che mi hanno votato. Alessandro Del Piero? Guardavo i suoi video quando ero piccolo, sono orgoglioso di avere il suo sostegno, sono cresciuto con lui e l'esultanza con la linguaccia è un tributo al mio idolo. Tanti bambini mi guardano? Io ai bimbi direi ascoltate i vostri genitori e credete in voi stessi e nei vostri sogne. Prossimo trofeo da sollevare? Voglio rimanere in salute e lavorare al meglio per raggiungere i nuovi obiettivi"Non ha bisogno di presentazioni il numero uno dei procuratori mondiali, che si presenta con il fiore all'occhiello di Cristiano Ronaldo ma con tanti fuoriclasse a corredo, uno su tutti quel Conceicao arrivato alla Juventus e quell'Antonio Silva che potrebbe arrivarci. "Un agente deve stare molto dietro ai giocator0i, molti di loro perdono tutti i loro soldi, hanno bisogno soprattutto di protezione perché è molto facile che dilapidino tutto quanto sono riusciti a raggiungere. Il calcio non è solo giocare e segnare gol. Noi dobbiamo supportare il calciatore, accompagnarlo e supportarlo, proteggerlo dai falsi amici che sono molto comuni in questo mondo, soprattutto con i giovani.