Yildiz al Golden Boy: “Notte speciale”. E le parole su Del Piero emozionano

Cadono stelle a Torino, dove è in corso la cerimonia di premiazione del Golden Boy, che nel 2024 ha visto vincere il talento del Barcellona Lamine Yamal . L'attaccante spagnolo campione d'Europa con la Roja agli Europei è però il grande assente della serata, a causa di un infortunio che lo terrà fuori dal campo per circa un mese . Ma ad essere atteso sul palco del Museo Internazionale dell'Automobile di Torino c'è anche il numero 10 bianconero Kenan Yildiz , invitato a ritirare il premio Golden Boy web , il riconoscimento assegnato dagli utenti online.

Yildiz: "Ecco cosa è cambiato con il Venezia"

Queste le parole dell'attaccante turco: "Sono molto contento per il premio. Ringrazio tutti i tifosi che fanno il tifo questo me. Siamo insieme, vinciamo insieme e tutto questo non può che essere dedicato a loro. È tutto molto bello. Significa che se lavoro bene posso solo migliorare. Ed è ciò che cerco di fare sempre". Yildiz ha poi risposto sull'amaro e inconsolabile pareggio allo Stadium con il Venezia, seguito al successo in Champions contro il Manchester City? "Cosa è cambiato fra City e Venezia? Non è cambiato nulla tra City e Venezia. Il calcio è così, un momento va così e il momento dopo va diversamente. Adesso l'obiettivo è vincere con il Cagliari". Il mio obiettivo nel 2025? Voglio solo stare bene, il resto verrà da sé", ha concluso.