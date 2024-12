I talenti hanno guidato la notte del Golden Boy

Non solo un palcoscenico internazionale. Non solo gli occhi di tutto il mondo puntati addosso, pronti a celebrare i talenti del futuro e i “fenomeni” dell’ultimo anno solare. Per i protagonisti dell’European Golden Boy premiati lunedì sera c’è stata un’altra passerella d’eccezione: ciascuno di loro, infatti, ha raggiunto il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, splendida location scelta per questa edizione, a bordo del… futuro. In perfetto stile Golden Boy. Ad accompagnarli in questo viaggio, infatti, è stato BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuove energie (NEV), offi cial car e partner dell’evento: per l’occasione, la tech company ha messo a disposizione ben sette unità del nuovo SUV 100% elettrico Sealion 7, presentato alla stampa italiana appena una settimana fa, sottolineando il proprio impegno per un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato, al fianco di una Seal, la berlina per eccellenza del marchio. Con un’autonomia WLTP di 502 km, una velocità massima di 215 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, la Sealion 7 rappresenta l’eccellenza della Serie Ocean, pensata per soddisfare le esigenze dei clienti europei più attenti all’innovazione. Una comoda ed elegante “coccola” per ciascuno dei vincitori, prima dell’abbraccio della platea del Mauto e gli applausi di tutto il mondo di fronte a un premio che, ancora una volta, è riuscito ad anticipare il futuro proprio come sta facendo BYD. Che, per restare in tema calcistico e soprattutto di giovani talenti, ha recentemente annunciato di essere uno sponsor ufficiale del Campionato Europeo Under 21 in programma il prossimo anno in Slovacchia: una partnership che rappresenta un’importante pietra miliare poiché il brand diventa così il primo marchio NEV a collaborare in modo continuo e costante sia con il Campionato Europeo – è stato lo sponsor di Germania 2024 – sia con l’Europeo Under 21.