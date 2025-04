Mainoo dei miracoli: gli occhi sul Golden Boy superato solo da Yamal

Oggi compie vent’anni e non avrebbe mai pensato di festeggiare l’altro ieri a Old Trafford questo genetliaco regalando al suo Manchester United, club in cui è stato iscritto da bambino, una prestazione scintillante e un gol decisivo allo scadere dei supplementari che hanno contribuito all’epica rimonta dei “Red Devils” sull’Olympique Lione nel ritorno dei quarti di Europa League. Subentrando per di più a 4’ dalla fine dei tempi regolamentari all’ex atalantino Hojlund. È una fiaba, anzi un’autentica favola (basata cioè su canoni realistici e non di fantasia) quella vissuta dal centrocampista anglo-ghanese Kobbie Boateng Mainoo. Ha firmato al 120’ la rete del 4-4 che ha scongiurato l’eliminazione degli inglesi garantendo loro almeno i calci di rigore: poi ci ha pensato il redivivo 32enne Maguire a realizzare un minuto dopo il gol dell’incredibile sorpasso sui tramortiti francesi evitando pure i tiri dal dischetto... Sotto 2-4 a 7’ dalla fine del secondo supplementare, molti tifosi britannici avevano ormai abbandonato lo stadio, il cosiddetto “Theatre of Dreams” trasformatosi temporanemente in “Theatre of Dramas” visto il risultato...