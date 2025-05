Yamal, così fenomeno da non poter più vincere altri 3 Golden Boy

"Yamal diventerà più forte di Messi"

Lamine lo sa bene. Tanto che, ormai, a ogni pié sospinto deve ripetere: "Mi piace essere paragonato a Messi, il miglior giocatore della storia del calcio, però io voglio che la gente mi ricordi come Yamal e basta. Raggiungere il livello di Messi è impossibile. Dicono valga 120 milioni? Nessuno li paghi perché dovrei lasciare il Barcellona e io spero di non lasciarlo mai: voglio diventarne una leggenda". Si è incamminato lungo la strada giusta, il ragazzo che nel parco di Matarò dribblava i cani quando lo inseguivano per rubargli il pallone e, a 12 anni, si presentò senza scarpini al provino blaugrana. Non per questo, venne scartato, ma immediatamente preso. Garantiva Isidre Gil, l'osservatore del Barcellona dall'occhio lungo che lo soffiò all'Espanyol. Oggi ne è assolutamente certo: "Lamine diventerà più forte di Messi". Chissà come fischieranno le orecchie a quel tale che, una volta in Spagna, pontificò con parole repellenti: "Occhio, il calcio è come la vita. Se Yamal non fa bene, rischia di ritrovarsi al semaforo". Quando si dice pensare con i piedi.