Doué, Mainoo, Cubarsì: tra i top 100 a caccia di Golden Boy Yamal

Grande incertezza

Domani pomeriggio al Teatro Cucinelli verrà dunque svelata la lista dei primi 100 candidati che concorreranno alla conquista del premio. Una rassegna che sin d’ora si preannuncia come una tra le più avvincenti ed equilibrate di sempre. Perché, al momento, non appare un inequivocabile superfavorito come successo negli ultimi anni con i vari Lamine Yamal, Bellingham, Gavi, Pedri, Haaland, Mbappé i quali avevano potenzialmente conquistato il trofeo con largo anticipo raccogliendo consensi plebiscitari non solo da parte dei nostri 50 illustri giurati ma anche dagli esperti e dai tifosi di tutto il pianeta. O meglio, un favoritissimo c’è, sì: però per regolamento non potrà più essere rieletto avendo già vinto il Golden Boy. Ci riferiamo al detentore del titolo, il 17enne fenomeno ispano-marocchino Lamine Yamal del Barcellona altrimenti detto “YamAlien” perché sembra quasi un extraterreste rispetto agli altri...