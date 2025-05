L'Italia non è un Paese per giovani talenti: l'SOS di Buffon, Cannavaro, Ferrara e Vieri

AAA cercasi talenti italiani

Non abbiamo più talenti (solo 2 italiani nei primi cento migliori Under 21 d’Europa) o forse non li cerchiamo abbastanza o forse non abbiamo abbastanza fiducia in loro. Che l’Italia non fosse un Paese per giovani ce lo aveva già detto l’Istat la scorsa settimana (gli ottantenni più numerosi dei decenni e i trentenni in fuga all’estero), l’indice del Golden Boy conferma questa sinistra tendenza. Buffon, Cannavaro, Ferrara e Vieri, ma anche Chiellini, Ranieri e Galliani che avevano parlato prima sono personaggi che ci hanno reso orgogliosi di essere italiani. Ieri hanno provato a dare un segnale perché altri seguano il loro esempio, perché da qualche parte si scovino talenti del genere e si dia loro fiducia. Applausi.