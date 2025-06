L'Italia che si perde i Golden Boy: non c'è un sistema, un organizzazione per sviluppare i talenti

Noi siamo questi. L’azzurro tenebra calato sulla Nazionale alimenta il terrore di non partecipare al terzo Mondiale consecutivo, ma non è sorprendente. L’Italia, oggi, non è superiore alla Norvegia, che alla rassegna iridata non partecipa dal 1998. Anzi: al netto di Donnarumma, che fa il portiere, il fuoriclasse internazionale in campo a Oslo giocava con gli avversari. Ma non c’è solo Erling Haaland, che sul mercato vale da solo almeno metà dell’undici italiano: il secondo giocatore più costoso in campo era Martin Odegaard, stella dell’Arsenal la cui valutazione - secondo i portali specializzati - è di 85 milioni di euro, superiore ai vari Barella e Bastoni. Sono stime, opinabili ma credibili, che corroborano l’assunto di partenza. Anche lasciando da parte il movimento norvegese, in netta crescita, colpisce la mancanza di talento offensivo, per chi vent’anni fa si presentava con Del Piero e Totti costretti a contendersi un posto, poi ha visto perdersi le generazioni dei Cassano e dei Balotelli, e oggi lì davanti ha tutto fuorché l’imbarazzo della scelta.