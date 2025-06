Golden Boy Web 2025, si comincia! VOTA ORA

La parola ai tifosi di tutto il mondo. Che in questi anni ci hanno dato ragione, ci hanno sorpreso, ci hanno emozionato: si apre oggi la corsa al Golden Boy Web 2025 ( qui per votare ) , il premio che da sette anni, nel contesto dell’ European Golden Boy , viene assegnato al talento Under 21 di una squadra europea più amato dai tifosi. Il premio della passione, il premio che ha regalato attimi di ribalta a nomi meno conosciuti e che ha unito tifoserie intere. Nel nome del proprio idolo. Si apre oggi e sarà un lungo cammino, fino all’autunno inoltrato, quando il nome prescelto andrà ad aggiungersi a un albo d’oro molto prestigioso sul quale, lo scorso anno, è finito il talento turco della Juventus Kenan Yildiz , amato (e votato) dai suoi connazionali così come dai tifosi juventini sparsi in tutto il mondo.

Golden Boy Web 2025, il sondaggio

Prima di lui, nel 2023, era stato Jude: iconica quella foto in cui, sul palco di Torino, stringe tra le mani sia il premio Absolute Best, sia quello del Golden Boy Web. Unico caso – almeno fino a ora – in cui la giuria internazionale dei giornalisti e quella popolare si erano espresse nello stesso modo.

Prima di loro, premiati anche Nicola Zalewski, Karim Adeyemi, Ansu Fati, Mattéo Guendouzi e Justin Kluivert, vincitore nel 2018. La risonanza mondiale che questo premio ha acquisito è raccontata anche dal numero di voti raccolti che nel 2023 ha toccato il picco di 2.200.000 e negli ultimi anni non è mai sceso sotto il milione e mezzo, a conferma di un’attenzione preziosa che il Golden Boy Web può vantare nell’universo degli appassionati, sempre più protagonisti ed entusiasti in questa avventura alla scoperta – prima degli altri – dei talenti del domani. Come funziona? Partecipare è semplicissimo: oggi a partire dalle 10 sul sito tuttosport.com è disponibile un sondaggio in cui sono presenti i nomi dei 100 candidati al premio. Con un click si assegna al proprio calciatore preferito un voto. Ogni trenta giorni (a partire da metà luglio e fino a metà novembre) il sondaggio ripartirà da zero e, al termine, il vincitore sarà determinato dalla somma di tutti i voti raccolti in ciascuno dei round previsti. Un viaggio lungo, in cui tutto può succedere. Un viaggio capace, come ha già dimostrato, di raccontare storie sconosciute, di solleticare interi fandom (ricordate il “caso” Taylor Swift, i cui fan nel 2023 avevano votato in massa Bellingham per scongiurare la vittoria di Alejandro Balde, “reo” di aver dichiarato di non apprezzare la musica della star da 520 milioni di fan?). Storie così. Di passione e di amore. Di tifo e di futuro. Il Golden Boy Web 2025 è pronto a tornare a scaldare i cuori di tutto il mondo.

Golden Boy Web 2025, vota ora il tuo preferito!