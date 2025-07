Golden Boy, Doué vola sull’onda Champions e Mondiale e Yamal trema. Irrompe Estevao, Yildiz insegue

È il Lamine Yamal del Paris Saint-Germain : per ruolo, caratteristiche, dribbling, finte, estro, magie. Pura arte calcistica. Désiré Doué , franco-ivoriano, da oggi diventa ufficialmente il potenziale Golden Boy 2025. Scavalca infatti il difensore catalano Pau Cubarsí e si piazza d’imperio al 2° posto assoluto nel secondo “step” del cosiddetto “ Golden Boy Football Benchmark Index ” dietro il leader Yamal. Una seconda posizione che profuma di trionfo perché l’asso del Barcellona in quanto detentore del trofeo internazionale di Tuttosport, come da regolamento, non potrà essere rieletto. Ma il pupillo di Luis Enrique va all’assalto diretto dello scettro di Yamal: punta a detronizzarlo dato che aspira ad alzare il Golden Boy a dicembre da numero 1 senza dover sfruttare un criterio regolamentare. Il sorpasso di Doué a Cubarsí è strameritato, logica conseguenza dei risultati ottenuti dal Paris Saint-Germain e da lui personalmente negli ultimi due mesi. Su tutti la finale di Champions League vinta 5-0 a Monaco di Baviera contro l’Inter. Doué, che il 31 maggio era ancora 19enne, ha firmato una doppietta (primo Under 20 della storia a realizzare due gol in finale) tanto da essere giustamente insignito del titolo di “Player of the Match”. Il Barcellona di Yamal e Cubarsí era stato eliminato precedentemente dall’Inter con il difensore criticato dai media per l’ingenuo fallo da rigore commesso su Lautaro Martínez .

Cubarsì mai schierato in nazionale e Barcellona fuori dal mondiale

Due settimane fa altra finale per il club parigino: quella del Mondiale Club, nel New Jersey contro il Chelsea. Doué nell’occasione ha ricevuto da Trump e Infantino la medaglia d’argento dopo le pirotecniche esibizioni contro Atlético e Real Madrid (doppio 4-0) e con il Bayern (2-0, suo il gol decisivo). Il Barcellona di Yamal e Cubarsí, come noto, non ha neppure partecipato alla manifestazione. Il tutto inframmezzato dalla Nations League in cui Doué ha conquistato la medaglia di bronzo con la Francia mentre la Spagna di Lamine Yamal ha vinto quella d’argento senza l’apporto di Cubarsí, mai utilizzato dal ct. Da segnalare l’ingresso nella “Top 10” del talentuoso turco Arda Güler, autore di buone prestazioni nel Mondiale Club (1 gol e 2 assist) dove il nuovo tecnico Xabi Alonso del Real Madrid lo ha schierato in tutte e 6 le partite disputate dai “blancos”.

Estevao sull'onda Mondiale

Fra le 9 “new entry” rispetto alla prima tappa di maggio, ecco irrompere il brasiliano Estevao: il nuovo acquisto del Chelsea si piazza al 39° posto. Dopo il bel Mondiale Club giocato con il Palmeiras – e un gol segnato proprio ai futuri compagni guidati da Maresca – il paulista è diventato ufficialmente un giocatore “Blue” il 14 luglio. Si attende nel terzo appuntamento di settembre l’ingresso nell’Index del supertalento italo-argentino Franco Mastantuono, protagonista in maglia River Plate della rassegna americana ma già acquistato dal Real Madrid per 63,2 milioni di euro (record argentino). I club hanno comunicato, prima del Mondiale, il transferimento del mancino alla “Casa Blanca” anche se Mastantuono dovrà attendere ancora 20 giorni prima di firmare il contratto in quanto solo il 14 agosto compirà 18 anni. In risalita (dal 35° al 31° posto) il baby talento norvegese Nypan gestito da Rafaela Pimenta: è passato la settimana scorsa dal Rosenborg al potente Manchester City per 15 milioni. Siamo giunti alla 23ª edizione del Golden Boy, terza consecutiva in collaborazione col nostro partner Football Benchmark, società specializzata nell’analisi dati e nell’elaborazione degli algoritmi che, nella fattispecie, determinano il “ranking” dei 100 Under 21 candidati alla conquista del Golden Boy. L’ultima parola spetterà come sempre alla nostra super giuria internazionale, formata da 50 specialisti europei, cui a fine autunno toccherà il compito di eleggere il vincitore.

"Golden Boy Web 2025: vota il tuo preferito!"