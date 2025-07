Golden Boy Index, l'Italia aspetta Camarda per il record. Premier e Chelsea dominanti

Il Mondiale per Club ha chiuso definitivamente la stagione per lasciare spazio al calciomercato e alle prime partite, ufficiali o amichevoli, in vista di un nuovo inizio. Il torneo americano e le prime operazioni di mercato hanno entrambi inciso in modo significativo sul Golden Boy Football Benchmark Index: sono, infatti, 12 i nuovi giocatori in lista dopo questo secondo aggiornamento che evidenzia tendenze sempre più consolidate nella geografia dei migliori giovani talenti d’Europa. La Premier League si conferma il campionato più rappresentato: sono 26 i calciatori che militano in squadre inglesi, ben 12 in più rispetto al primo aggiornamento di maggio. A giocare un ruolo importante in questo dominio statistico è il Chelsea, che nella sua rosa vanta ben 7 Under 21 del GBFB Index: da sempre molto attenti alla formazione nella propria academy e ai migliori giovani su scala internazionale, i Blues hanno pescato anche nel campionato brasiliano per rinforzare la rosa di Maresca, prelevando dal Palmeiras il talentino Estêvão (39°). Il giovane brasiliano è solo uno dei 18 giocatori ad aver fin qui cambiato squadra in questa finestra di mercato, a conferma del costante interesse dei club europei verso i migliori e giovani talenti ancor prima che escano alle luci della ribalta: il passaggio più significativo tra i movimenti di mercato è Dean Huijsen (6°), passato dal Bournemouth al Real Madrid per 59 milioni di euro, cifra in linea con i cartellini sempre più in crescita dei migliori giovani d’Europa.