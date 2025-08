Golden Boy Web 2025: Yildiz sfida Mouzakitis, duello all'ultimo clic!

L'albo d'oro del Golden Boy Web

La storia del Golden Boy Web è cominciata sette anni fa e ha permesso di dare vita a un prestigioso albo d’oro inaugurato nel 2018 da Justin Kluivert: dopo di lui, Mattéo Guendouzi, Ansu Fati, Karim Adeyemi, Nicola Zalewski e Jude Bellingham, unico fino a questo momento a conquistare, nel 2023, sia l’Absolute Best sia il Golden Boy Web e, quindi, a mettere d’accordo la giuria internazionale dei giornalisti e quella popolare. Come ricorda quella foto scattata sul palco di Torino con il talento del Real Madrid che, sorridente ed emozionato, stringe tra le mani i due trofei. La corsa per il Golden Boy Web 2025 è appena iniziata e si preannuncia ricca di colpi di scena, di nomi a sorpresa, di nuovi record da abbattere. L’appello è rivolto a tutti gli appassionati: chi è il miglior talento Under 21 che milita in una squadra europea? Potete deciderlo voi!