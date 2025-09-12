Golden Boy Index, risale Huijsen e irrompe Mastantuono: come cambia la classifica

Irrompono Mastantuono e Bellingham junior. Sono le grandi novità del “Golden Boy Football Benchmark Index”, giunto alla terza tappa di questo 2025. Due ingressi maestosi, considerando che nello “step” di metà luglio entrambi non figuravano ancora nel listone dei 100 candidati. Il supertalento del Real Madrid si posiziona subito al 20° posto in classifica mentre l’inglese del Borussia Dortmund (fratello minore del “merengue” Jude trionfatore nel Golden Boy 2023) si piazza poco più dietro: 25°.
Dal River al Real: ecco Mastantuono
Franco Mastantuono (non... Francisco Martínez, in questo caso, sì, sarebbero “generalità” ispaniche) suona italianissimo. Così come i nomi dei suoi genitori: Cristian Mastantuono e Sofia Bruno. Entrambi nati in Argentina ma con (anche) passaporto italiano. Al pari di Franco, tennista mancato, che ha così potuto essere tesserato come comunitario dalla “Casa Blanca”. Il bisnonno paterno del teeneger nativo di Azul, nella Pampa, era di Ripacandida, comune lucano alle pendici del Monte Vulture in provincia di Potenza. Per accaparrarsene le prestazioni il Real Madrid ha versato al River Plate 63 milioni di euro, trasferimento più costoso nella storia del calcio argentino. Il sinistro di Franco incanta: un mese fa ha compiuto 18 anni e martedì notte a Guayaquil contro l’Ecuador ha sfoggiato l’iconica “camiseta número diez” della Nazionale “albiceleste”, quella indossata dai due idoli assoluti del “fútbol” argentino: Maradona e Messi, mancini come Mastantuono.
L'altro Bellingham
Pur avendo due anni meno del suo celebre fratello Jude, Jobe Bellingham è quasi...gemello dell’ex Golden Boy. Impressionante la somiglianza con la stella del Real Madrid: dai tratti somatici alle espressioni facciali, dalla complessione fisica all’altezza (a cavallo dei 190 centimetri), dal peso (75 chili) al ruolo (centrocampisti entrambi) finendo con il piede preferito (destro). Arrivato a Dortmund lo scorso 8 giugno dal Sunderland (33 milioni più 5 di bonus) è già elemento chiave dei gialloneri: dopo il debutto al Mondiale Club, è partito titolare nelle prime due gare di Bundesliga. Il tecnico croato Niko Kovac crede molto in lui. Una curiosità: quando nel dicembre 2023 ricevette il Golden Boy, Jude Bellingham disse: «Chi vincerà in futuro questo bellissimo premio? Io punterei su mio fratello Jobe, appena giocherà nella massima serie». Al tempo Bellingham junior militava in Seconda Divisione nel Sunderland, che proprio lo scorso maggio (spareggio-playoff con lo Sheffield United) ha trascinato alla promozione in Premier...
La scalata di Huijsen
Il regolamento del Golden Boy, giunto alla 23ª edizione, è chiaro: eleggibili solo i calciatori di qualsiasi nazionalità tesserati in Europa per una squadra della massima divisione e che al 31 dicembre dell’anno in corso non abbiano ancora compiuto 21 anni. Dunque nel 2025 i nati a partire dal 1° gennaio 2005 in avanti. Nella Top 10 da evidenziare la risalita dell’ex juventino Dean Huijsen, ennesimo fenomeno alla corte madridista dell’ingegner Pérez: l’ispano-olandese scavalca l’anglo-barbadiano Lewis-Skelly e il franco-martinicano Zaïre-Emery piazzandosi al 4° posto, immediatamente a ridosso di Cubarsí, 3°, che vede vacillare il podio dove ai primi posti si confermano Yamal e Doué.
Il penultimo aggiornamento
Questo odierno è il penultimo aggiornamento, cui seguirà fra poco più di un mese il “Golden Boy Football Benchmark Index” definitivo: i primi 20 della classifica (più 5 “wild card” scelte dalla direzione di Tuttosport) formeranno la “shortlist” finale. A quel punto entrerà in azione la nostra autorevole giuria internazionale (50 prestigiosi giornalisti sportivi in rappresentanza di 26 nazioni europee) che voterà il vincitore dell’edizione 2025. Gala di premiazione a Torino a metà dicembre. Ricordiamo che, per regolamento, chi vince il Golden Boy non potrà più essere rieletto. Intanto prosegue sul nostro sito il sondaggio aperto a tutti per eleggere il Golden Boy Web.
Irrompono Mastantuono e Bellingham junior. Sono le grandi novità del “Golden Boy Football Benchmark Index”, giunto alla terza tappa di questo 2025. Due ingressi maestosi, considerando che nello “step” di metà luglio entrambi non figuravano ancora nel listone dei 100 candidati. Il supertalento del Real Madrid si posiziona subito al 20° posto in classifica mentre l’inglese del Borussia Dortmund (fratello minore del “merengue” Jude trionfatore nel Golden Boy 2023) si piazza poco più dietro: 25°.
Dal River al Real: ecco Mastantuono
Franco Mastantuono (non... Francisco Martínez, in questo caso, sì, sarebbero “generalità” ispaniche) suona italianissimo. Così come i nomi dei suoi genitori: Cristian Mastantuono e Sofia Bruno. Entrambi nati in Argentina ma con (anche) passaporto italiano. Al pari di Franco, tennista mancato, che ha così potuto essere tesserato come comunitario dalla “Casa Blanca”. Il bisnonno paterno del teeneger nativo di Azul, nella Pampa, era di Ripacandida, comune lucano alle pendici del Monte Vulture in provincia di Potenza. Per accaparrarsene le prestazioni il Real Madrid ha versato al River Plate 63 milioni di euro, trasferimento più costoso nella storia del calcio argentino. Il sinistro di Franco incanta: un mese fa ha compiuto 18 anni e martedì notte a Guayaquil contro l’Ecuador ha sfoggiato l’iconica “camiseta número diez” della Nazionale “albiceleste”, quella indossata dai due idoli assoluti del “fútbol” argentino: Maradona e Messi, mancini come Mastantuono.
L'altro Bellingham
Pur avendo due anni meno del suo celebre fratello Jude, Jobe Bellingham è quasi...gemello dell’ex Golden Boy. Impressionante la somiglianza con la stella del Real Madrid: dai tratti somatici alle espressioni facciali, dalla complessione fisica all’altezza (a cavallo dei 190 centimetri), dal peso (75 chili) al ruolo (centrocampisti entrambi) finendo con il piede preferito (destro). Arrivato a Dortmund lo scorso 8 giugno dal Sunderland (33 milioni più 5 di bonus) è già elemento chiave dei gialloneri: dopo il debutto al Mondiale Club, è partito titolare nelle prime due gare di Bundesliga. Il tecnico croato Niko Kovac crede molto in lui. Una curiosità: quando nel dicembre 2023 ricevette il Golden Boy, Jude Bellingham disse: «Chi vincerà in futuro questo bellissimo premio? Io punterei su mio fratello Jobe, appena giocherà nella massima serie». Al tempo Bellingham junior militava in Seconda Divisione nel Sunderland, che proprio lo scorso maggio (spareggio-playoff con lo Sheffield United) ha trascinato alla promozione in Premier...