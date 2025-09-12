Golden Boy Index, risale Huijsen e irrompe Mastantuono: come cambia la classifica

Dal River al Real: ecco Mastantuono

Franco Mastantuono (non... Francisco Martínez, in questo caso, sì, sarebbero “generalità” ispaniche) suona italianissimo. Così come i nomi dei suoi genitori: Cristian Mastantuono e Sofia Bruno. Entrambi nati in Argentina ma con (anche) passaporto italiano. Al pari di Franco, tennista mancato, che ha così potuto essere tesserato come comunitario dalla “Casa Blanca”. Il bisnonno paterno del teeneger nativo di Azul, nella Pampa, era di Ripacandida, comune lucano alle pendici del Monte Vulture in provincia di Potenza. Per accaparrarsene le prestazioni il Real Madrid ha versato al River Plate 63 milioni di euro, trasferimento più costoso nella storia del calcio argentino. Il sinistro di Franco incanta: un mese fa ha compiuto 18 anni e martedì notte a Guayaquil contro l’Ecuador ha sfoggiato l’iconica “camiseta número diez” della Nazionale “albiceleste”, quella indossata dai due idoli assoluti del “fútbol” argentino: Maradona e Messi, mancini come Mastantuono.

L'altro Bellingham

Pur avendo due anni meno del suo celebre fratello Jude, Jobe Bellingham è quasi...gemello dell’ex Golden Boy. Impressionante la somiglianza con la stella del Real Madrid: dai tratti somatici alle espressioni facciali, dalla complessione fisica all’altezza (a cavallo dei 190 centimetri), dal peso (75 chili) al ruolo (centrocampisti entrambi) finendo con il piede preferito (destro). Arrivato a Dortmund lo scorso 8 giugno dal Sunderland (33 milioni più 5 di bonus) è già elemento chiave dei gialloneri: dopo il debutto al Mondiale Club, è partito titolare nelle prime due gare di Bundesliga. Il tecnico croato Niko Kovac crede molto in lui. Una curiosità: quando nel dicembre 2023 ricevette il Golden Boy, Jude Bellingham disse: «Chi vincerà in futuro questo bellissimo premio? Io punterei su mio fratello Jobe, appena giocherà nella massima serie». Al tempo Bellingham junior militava in Seconda Divisione nel Sunderland, che proprio lo scorso maggio (spareggio-playoff con lo Sheffield United) ha trascinato alla promozione in Premier...