Yildiz guida la Serie A, balzo Leoni: le novità dal Golden Boy Index

Il Golden Boy Football Benchmark Index non si ferma mai. Lasciata alle spalle una sessione di calciomercato che ha avuto l’effetto di un tornado sui club d’appartenenza dei 100 migliori giovani in circolazione, ora è il campo a reclamare un ruolo da protagonista: i campionati e le Coppe nazionali sono già ripartiti, al pari degli impegni delle Nazionali, mentre tra pochi giorni verrà tagliato il nastro anche sulle maggiori Coppe europee. Con tutto ciò che ne consegue: gettoni internazionali, gol e assist, prestazioni da urlo. E, quindi, un continuo sali e scendi nei valori dell’Index. A mercato chiuso è adesso possibile tracciare un bilancio fedele dei valori in campo, almeno fino alla sessione di gennaio. Per esempio: il predominio incontrastato della Premier League sugli altri campionati è evidente anche nel “listone” del Golden Boy. Sono infatti 27 i giovani impegnati nella massima divisione inglese presenti nella classifica, praticamente il doppio rispetto ai “competitor”: la Bundesliga e la Ligue1 si fermano a 14, la Liga a 6 e la Serie A appena a 5, dietro anche ai tornei di Olanda e Belgio. Il miglior prodotto del campionato nostrano, nel dettaglio, è lo juventino Yildiz (7°), seguito dal fiorentino Comuzzo (19°), uno degli appena due italiani in graduatoria.