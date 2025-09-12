Yildiz guida la Serie A, balzo Leoni: le novità dal Golden Boy Index

Il Golden Boy Football Benchmark Index non si ferma mai. Lasciata alle spalle una sessione di calciomercato che ha avuto l’effetto di un tornado sui club d’appartenenza dei 100 migliori giovani in circolazione, ora è il campo a reclamare un ruolo da protagonista: i campionati e le Coppe nazionali sono già ripartiti, al pari degli impegni delle Nazionali, mentre tra pochi giorni verrà tagliato il nastro anche sulle maggiori Coppe europee. Con tutto ciò che ne consegue: gettoni internazionali, gol e assist, prestazioni da urlo. E, quindi, un continuo sali e scendi nei valori dell’Index. A mercato chiuso è adesso possibile tracciare un bilancio fedele dei valori in campo, almeno fino alla sessione di gennaio. Per esempio: il predominio incontrastato della Premier League sugli altri campionati è evidente anche nel “listone” del Golden Boy. Sono infatti 27 i giovani impegnati nella massima divisione inglese presenti nella classifica, praticamente il doppio rispetto ai “competitor”: la Bundesliga e la Ligue1 si fermano a 14, la Liga a 6 e la Serie A appena a 5, dietro anche ai tornei di Olanda e Belgio. Il miglior prodotto del campionato nostrano, nel dettaglio, è lo juventino Yildiz (7°), seguito dal fiorentino Comuzzo (19°), uno degli appena due italiani in graduatoria.
Balzo Leoni. Mbaye il primo 2008
L’altro risponde al nome di Leoni, di recente passato dal Parma al Liverpool, autore del maggior balzo in avanti dall’ultimo aggiornamento: ben 60 le posizioni scalate per volare dall’89° al 29° posto. Oltre 20 piazze guadagnate anche per Froholdt del Porto (ora 15°), Estevão del Chelsea (17°), Kostoulas del Brighton (26°) e Uzun dell’Eintracht (48°). La Nazione più rappresentata è la Francia, con 14 giocatori, seguita a ruota dall’Inghilterra (13) e po’ più da lontano dal Belgio (8), mentre è il Chelsea a recitare il ruolo del leone tra i club. I Blues, che come simbolo hanno proprio il re della savana, sono proprietari del cartellino di 6 giocatori della top 100, davanti al Red Bull Lipsia che si deve “accontentare” di 5. Numeri decisamente più contenuti in Italia: svetta il Como a quota 2, alle spalle Juventus, Fiorentina e Udinese con 1. I più presenti al momento sono i difensori (36), con alle spalle attaccanti (31), centrocampisti (30) e portieri (3), mentre la graduatoria ha appena accolto il primo classe 2008 di sempre. Si tratta del 17enne Ibrahim Mbaye, proprietà Paris Saint-Germain, subito volato al 65° posto. Anche se la new-entry più alta è quella di Mastantuono del Real Madrid, che ha subito fatto irruzione in 20ª piazza: “se son rose...”.
