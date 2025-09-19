Golden Boy Web 2025, guida Mouzakitis. Ma occhio a Yildiz

È un bel testa a testa, ma le sorprese dalle retrovie potrebbero arrivare da un momento all’altro. Il Golden Boy Web 2025, il premio assegnato dai lettori del sito di Tuttosport al miglior giocatore Under 21 d’Europa nel corso dell’anno solare, sta proponendo un duello serrato tra due giovani con una base di tifosi estremamente determinata, sostenuta anche dalla qualità delle loro prestazioni. Al momento è in testa con 378mila voti Christos Mouzakitis, un nome a sorpresa ma non troppo: a 18 anni ha dalla sua già un curriculum di un certo livello, determinante nel 2024 per la storica vittoria dell’Olympiacos in Youth League, e portato la scorsa stagione stabilmente in prima squadra da Josè Mendilibar. Qui il ragazzo è entrato stabilmente nelle rotazioni, giocando relativamente poco da titolare (5 partite di campionato su 23) ma dando una sensazione di crescita costante, suggellata dal debutto in Champions League (terzo più giovane di sempre) e dall’ingresso nel giro della Nazionale maggiore greca.
Gli ellenici stanno vivendo un momento di grande fiducia verso il futuro, con l’imminente esplosione di Mouzakitis abbinata a quella di altri due ragazzi presenti nella lista dei 100 giocatori del Golden Boy Index, come il suo coetaneo attaccante del Brighton Charalambous Kostoulas, ex compagno all’Olympiacos, 26° nell’Index e sesto giocatore più votato in assoluto nel Golden Boy Web, e il 17enne centrocampista Konstantinos Karetsas, in forza al Racing Genk e di fatto belga di formazione calcistica. Tornando a Mouzakitis, a fronte del 42° posto nell’Index il suo primo posto provvisorio tra i giocatori più votati rafforza la suggestione di una sfida Grecia-Turchia, visto che lo juventino Kenan Yildiz è attardato di circa 60mila voti ed è al momento il rivale più accreditato. Entrambi sono stati protagonisti in Champions League, anche se nella prima giornata il 10 turco ha brillato nettamente di più, protagonista del 4-4 contro il Borussia Dortmund, a fronte di una prestazione un po’ grigia a livello di squadra dell’Olympiacos, bloccato a sorpresa dai ciprioti del Pafos. E mentre i tifosi greci e turchi continueranno ad alimentare questo testa a testa, occorre dare un’occhiata alle retrovie per intuire il nome di qualche possibile terzo, o quarto, incomodo nella strada che porta all’assegnazione del premio. Più che il serbo ex Milan Jan-Carlo Simic, attualmente terzo e passato il 10 settembre, a mercato europeo chiuso, dall’Anderlecht ai sauditi dell’Al-Ittihad, i nomi da tenere d’occhio sono quelli di Arda Guler, turco del Real che con la fanbase locale potrebbe togliere spazio e voti al connazionale Yildiz, oltre a Desiré Doué, 2° nel Golden Boy Index e 5° per numero di preferenze. L’infortunio che lo appiederà fino alla metà ottobre potrebbe rappresentare un handicap nell’attirare nuovi voti, ma parlano per lui le prodezze realizzate anche e soprattutto nel primo semestre. Ci sono poi i nuovi ingressi nell’Index, giocatori che entrano tra i top 100 e diventano quindi papabili di voti, tanti voti. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Franco Mastantuono, che il Real ha preso dal River il giorno del suo 18° compleanno: subito al 20° posto dell’Index, da ora può essere votato e c’è da credere che convoglierà su di sé l’affetto (e le attese) dei tifosi argentini, oltre che di quelli del Real. E se qualcuno volesse votare gli italiani? La scelta per ora è limitata a Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Liverpool, che anche nel Golden Boy Index portano avanti la tradizione dei difensori azzurri.
Golden Boy Web 2025, vota ora il tuo preferito: round 3