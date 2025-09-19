Golden Boy Web 2025, guida Mouzakitis. Ma occhio a Yildiz

Gli ellenici stanno vivendo un momento di grande fiducia verso il futuro, con l’imminente esplosione di Mouzakitis abbinata a quella di altri due ragazzi presenti nella lista dei 100 giocatori del Golden Boy Index, come il suo coetaneo attaccante del Brighton Charalambous Kostoulas, ex compagno all’Olympiacos, 26° nell’Index e sesto giocatore più votato in assoluto nel Golden Boy Web, e il 17enne centrocampista Konstantinos Karetsas, in forza al Racing Genk e di fatto belga di formazione calcistica. Tornando a Mouzakitis, a fronte del 42° posto nell’Index il suo primo posto provvisorio tra i giocatori più votati rafforza la suggestione di una sfida Grecia-Turchia, visto che lo juventino Kenan Yildiz è attardato di circa 60mila voti ed è al momento il rivale più accreditato. Entrambi sono stati protagonisti in Champions League, anche se nella prima giornata il 10 turco ha brillato nettamente di più, protagonista del 4-4 contro il Borussia Dortmund, a fronte di una prestazione un po’ grigia a livello di squadra dell’Olympiacos, bloccato a sorpresa dai ciprioti del Pafos. E mentre i tifosi greci e turchi continueranno ad alimentare questo testa a testa, occorre dare un’occhiata alle retrovie per intuire il nome di qualche possibile terzo, o quarto, incomodo nella strada che porta all’assegnazione del premio. Più che il serbo ex Milan Jan-Carlo Simic, attualmente terzo e passato il 10 settembre, a mercato europeo chiuso, dall’Anderlecht ai sauditi dell’Al-Ittihad, i nomi da tenere d’occhio sono quelli di Arda Guler, turco del Real che con la fanbase locale potrebbe togliere spazio e voti al connazionale Yildiz, oltre a Desiré Doué, 2° nel Golden Boy Index e 5° per numero di preferenze. L’infortunio che lo appiederà fino alla metà ottobre potrebbe rappresentare un handicap nell’attirare nuovi voti, ma parlano per lui le prodezze realizzate anche e soprattutto nel primo semestre. Ci sono poi i nuovi ingressi nell’Index, giocatori che entrano tra i top 100 e diventano quindi papabili di voti, tanti voti. Il nome più caldo è senza dubbio quello di Franco Mastantuono, che il Real ha preso dal River il giorno del suo 18° compleanno: subito al 20° posto dell’Index, da ora può essere votato e c’è da credere che convoglierà su di sé l’affetto (e le attese) dei tifosi argentini, oltre che di quelli del Real. E se qualcuno volesse votare gli italiani? La scelta per ora è limitata a Pietro Comuzzo della Fiorentina e Giovanni Leoni del Liverpool, che anche nel Golden Boy Index portano avanti la tradizione dei difensori azzurri.

Golden Boy Web 2025, vota ora il tuo preferito: round 3