Golden Boy 2025, quando saranno svelati i 25 finalisti. Che corsa al trono di Yamal!

Il viaggio verso l’elezione dell’ European Golden Boy 2025 si prepara a vivere una delle tappe più attese, quella in cui vengono svelati i 25 finalisti tra i quali sarà scelto il nome del successore di Lamine Yamal , Absolute Best del 2024. E a fare da palcoscenico a questo nuovo evento, in programma nel pomeriggio di oggi, sarà una location che incarna perfettamente i valori del nostro premio: visione, progettualità, speranza nel futuro. Il Genoa, infatti, aprirà le porte della Badia di Sant’Andrea sulla collina degli Erzelli che è da poco diventata la casa del suo settore giovanile, un convitto moderno inserito in una cornice storica che lo rende al contempo proiettato al domani e radicato nella città. Lì, dunque, verranno svelati i 25 nomi che poi passeranno nelle mani della giuria internazionale composta da 50 giornalisti delle principali testate europee a cui, come da consuetudine, sarà chiesto di eleggere l’European Golden Boy 2025.

Golden Boy, ecco i finalisti

Alcune note tecniche: di questi finalisti, 20 corrispondono alle prime posizioni del Golden Boy Football Benchmark Index, il nostro ormai fedele alleato che ci permette, come un ranking ATP, di monitorare in tempo reale le prestazioni dei talenti Under 21 dei club europei. Gli altri cinque, invece, sono le wild card assegnate ad altrettanti giocatori che, fuori dalla top 20, sono stati ritenuti meritevoli di giocarsi una chance così prestigiosa. All’algoritmo utilizzato finora, dunque, subentrerà l’elemento umano, l’esperienza di una giuria di eccellenza che questi talenti li conosce: a loro spetta l’ultima parola. Durante l’evento di oggi, inoltre, verranno anche svelate le 10 finaliste dell’European Golden Girl, premio nato nel 2023 e che vanta un albo d’oro che ha già trovato più di una conferma sul campo con, in ordine cronologico, Jule Brand, Linda Caicedo e Vicky Lopez. Elenco da cui uscirà anche il premio di Italian Golden Girl, vinto lo scorso anno da Giulia Dragoni. Ma se l’annuncio di finalisti e finaliste sarà il momento cruciale del programma in casa Genoa, ciò che lo precederà sarà altrettanto all’altezza delle aspettative: il direttore di Tuttosport Guido Vaciago e la giornalista di Sky Sport Federica Lodi, infatti, guideranno due panel che, naturalmente, sono in linea con le tematiche care all’European Golden Boy e al contesto ospitante.

L'evento in casa Genoa

Si comincia con “Al centro del talento – L’importanza delle strutture dedicate per la crescita dei giovani campioni”, in cui interverranno il Football Club Advisor Federico Mari e anche il padrone di casa Andrés Blázquez, Ceo del Genoa CFC; e si prosegue con l’intervento del tecnico rossoblù Patrick Vieira dal titolo “Mister futuro: analisi e confronto dei modelli di sviluppo dei giovani talenti attraverso l’esperienza di un tecnico che vi ha dedicato buona parte di carriera”. Tra gli ospiti anche Marta Carissimi, responsabile del settore femminile rossoblù e della sua prima squadra neo promossa in Serie A. Nel frattempo, continua la corsa anche all’European Golden Boy, il premio assegnato dagli appassionati e dai tifosi di tutto il mondo che lo scorso anno è stato consegnato allo juventino Yildiz: partecipare è semplicissimo, basta un click al sondaggio disponibile su tuttosport.com al quale sono già arrivati oltre un milione di voti. Insomma, ci sono tutte le premesse per un altro grande atto di valorizzazione del calcio che guarda ai più giovani, se ne prende cura, li racconta, li valorizza: oggi scopriremo la rosa dei 25 finalisti, ma per il prossimo nome sull’albo d’oro non rimane più molto da attendere!