Golden Boy 2025, svelata a Genova la lista dei 25 finalisti

Il Golden Boy 2025 è arrivato alle sue battute finali, quest'oggi è stata infatti svelata la lista dei finalisti al titolo di European Golden Boy 2025. È avvenuto alla Badia di San’Andrea , a Genova , nel convitto sportivo più antico d’Italia, dove però si guarda al futuro. A comporre la lista dei 25 finalisti al premio finale sono i primi 20 giocatori del Golden Boy Index - classifica stilata da Football Benchmark, data & analytics partner del premio - ad eccezione del re incontrastato del ranking, Lamine Yamal, escluso da regolamento in quanto già presente nell’albo d’oro. A loro si aggiungono 5 wild card assegnate dalla redazione di Tuttosport.

È in questo momento che la decisione finale spetta alla giuria internazionale dell’European Golden Boy, composta da 50 giornalisti di tutta Europa chiamati all’arduo compito di eleggere l’Absolute Best 2025. La proclamazione del vincitore e di tutti gli altri premiati avverrà in una conferenza stampa nel mese di novembre che aprirà la strada alla cerimonia di consegna a Torino.

Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate 13 Nazioni, con Francia e Inghilterra primatiste con 5 giocatori seguiti da Spagna, Italia, Turchia e Portogallo (2). Con 9 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga, Ligue 1 (4) e Liga portoghese (3). Sono due i club che vantano tre tesserati tra i finalisti: Paris Saint-Germain e Real Madrid (tutti in top 10). Il valore di mercato complessivo dei 25 finalisti supera il miliardo di euro, attestandosi a 1.256,6 milionI.

La lista dei venti finalisti del Golden Boy 2025

PAU CUBARSÍ - Barcellona

DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain

DEAN HUIJSEN - Real Madrid

KENAN YILDIZ - Juventus

MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal

WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain

ARDA GÜLER - Real Madrid

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

ETHAN NWANERI - Arsenal

JORREL HATO - Chelsea

GEOVANY QUENDA - Sporting Lisbona

ESTÊVÃO - Chelsea

LENY YORO - Manchester United

SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain

NICO O’REILLY - Manchester City

ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen

VICTOR FROHOLDT - FC Porto

LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur

ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur

MAMADOU SARR - RC Strasbourg

Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025

JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund

FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter

RODRIGO MORA - FC Porto

GIOVANNI LEONI - Liverpool

ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brugge

Le dieci candidate all’European Golden Girl – Absolute Best

MICHELLE AGYEMANG - Brighton

IMAN BENEY - Manchester City

GIULIA GALLI - Roma

EVA SCHATZER - Juventus

SIGNE GAUPSET - Brann

SMILLA HOLMBERG - Hammarby

FELICIA SCHRÖDER - Hacken

WIEKE KAPTEIN - Chelsea

NINA MATEJIC - Zenit San Pietroburgo

LILY YOHANNES - Lione