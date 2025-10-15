Golden Boy 2025, svelata a Genova la lista dei 25 finalisti

Il Golden Boy 2025 è arrivato alle sue battute finali, quest'oggi è stata infatti svelata la lista dei finalisti al titolo di European Golden Boy 2025. È avvenuto alla Badia di San’Andrea, a Genova, nel convitto sportivo più antico d’Italia, dove però si guarda al futuro. A comporre la lista dei 25 finalisti al premio finale sono i primi 20 giocatori del Golden Boy Index - classifica stilata da Football Benchmark, data & analytics partner del premio - ad eccezione del re incontrastato del ranking, Lamine Yamal, escluso da regolamento in quanto già presente nell’albo d’oro. A loro si aggiungono 5 wild card assegnate dalla redazione di Tuttosport.
È in questo momento che la decisione finale spetta alla giuria internazionale dell’European Golden Boy, composta da 50 giornalisti di tutta Europa chiamati all’arduo compito di eleggere l’Absolute Best 2025. La proclamazione del vincitore e di tutti gli altri premiati avverrà in una conferenza stampa nel mese di novembre che aprirà la strada alla cerimonia di consegna a Torino.
Nella lista dei 25 finalisti sono rappresentate 13 Nazioni, con Francia e Inghilterra primatiste con 5 giocatori seguiti da Spagna, Italia, Turchia e Portogallo (2). Con 9 candidati la Premier League guida la classifica dei campionati più rappresentati, davanti a Liga, Ligue 1 (4) e Liga portoghese (3). Sono due i club che vantano tre tesserati tra i finalisti: Paris Saint-Germain e Real Madrid (tutti in top 10). Il valore di mercato complessivo dei 25 finalisti supera il miliardo di euro, attestandosi a 1.256,6 milionI.
La lista dei venti finalisti del Golden Boy 2025
PAU CUBARSÍ - Barcellona
DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain
DEAN HUIJSEN - Real Madrid
KENAN YILDIZ - Juventus
MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal
WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain
ARDA GÜLER - Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
ETHAN NWANERI - Arsenal
JORREL HATO - Chelsea
GEOVANY QUENDA - Sporting Lisbona
ESTÊVÃO - Chelsea
LENY YORO - Manchester United
SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain
NICO O’REILLY - Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT - FC Porto
LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR - RC Strasbourg
Le cinque Wild Card del Golden Boy 2025
JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter
RODRIGO MORA - FC Porto
GIOVANNI LEONI - Liverpool
ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brugge
Le dieci candidate all’European Golden Girl – Absolute Best
MICHELLE AGYEMANG - Brighton
IMAN BENEY - Manchester City
GIULIA GALLI - Roma
EVA SCHATZER - Juventus
SIGNE GAUPSET - Brann
SMILLA HOLMBERG - Hammarby
FELICIA SCHRÖDER - Hacken
WIEKE KAPTEIN - Chelsea
NINA MATEJIC - Zenit San Pietroburgo
LILY YOHANNES - Lione