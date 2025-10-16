Golden Boy 2025, Blazquez: "Venturino è la prova che la Primavera del Genoa è un progetto vincente"

GENOVA - Per costruire il futuro servono fondamenta importanti e solide. Il Genoa , club più antico d’Italia, ha trasformato un’idea in realtà ristrutturando la storica Badia di Sant’Andrea sulla collina degli Erzelli e trasformandola nel convitto per giovani giocatori più antico del mondo, è infatti una struttura del 1100. Non poteva dunque esserci sede migliore per l’annuncio dei 25 candidati all’ European Golden Boy e per le 10 giocatorici in lizza per l’ European Golden Gir l. A fare gli onori di casa il Ceo del Genoa Andres Blazquez , accompagnato dal tecnico Patrick Vieira e dalla responsabile del settore femminile Marta Carissimi . Una struttura quella della Badia che mancava in casa rossoblù che, nonostante i tanti giocatori lanciati negli anni, non ha mai avuto una vera e propria casa, stile la Masia a Barcellona.

Blazquez presenta la nuova Badia di Sant'Andrea

"Questa è una struttura che al Genoa serviva, quando siamo arrivati i ragazzi erano ospitati in un albergo - ha raccontato Blazquez -. Qui possiamo seguirli passo dopo passo, possiamo controllare la loro alimentazione, siamo presenti nella loro vita e devono solo pensare a studiare e giocare. Per il Genoa questa struttura è una prima volta e l’abbiamo realizzata anche grazie all’aiuto dei tifosi con un bond dedicato. Da padre mi sento quasi il papà di tutti anche perché riusciamo a dare loro un percorso educativo, come accaduto ad esempio ad Honest Ahanor ora all’Atalanta". Una realtà che si sta allargando e che attende il via libera anche per più campi ma non è pensabile accomunarla proprio alla Masia, sia per fatturato che per gli spazi a disposizione in particolare per i terreni di gioco. "Stiamo lavorando per realizzare 3 campi insieme a Comune e Regione ma sappiamo che una realtà come quella della Masia di Barcellona qui non è replicabile. Però possiamo ritenerci soddisfatti perché il 3% dei giocatori usciti dal settore giovanile ha esordito tra i professionisti. Abbiamo un grande gruppo di dirigenti che nonostante non vi fossero strutture top è riuscito comunque a fare un ottimo lavoro, ora però vogliamo il massimo".

Blazquez incensa i gioiellini del Genoa

Un vero e proprio assist quello di Blazquez che ha lanciato un messaggio anche alla classe politica vista la presenza all’evento dell’assessore allo sport di regione Liguria Simona Ferro. "Fa piacere che il Genoa abbia creato un luogo che accolga gli sportivi dove non c’è solo agonismo ma anche valori - ha sottolineato l’assessore Ferro -. Perché i ragazzi con lo sport diventano cittadini migliori". Intanto l’ad si gode i frutti del lavoro di questi primi anni con tantissimi giovani che sono in prestito a maturare oltre a chi in prima squadra c’è già come Ekhator e Fini, a segno con l’Under 21 contro l’Armenia lunedì sera, e Venturino. "Abbiamo una Primavera che è una delle più giovani per età media di tutto il campionato ma soprattutto parliamo di ragazzi che sono cresciuti assieme e si allenano spesso con la prima squadra, in questi giorni ad esempio molti erano alle dipendenze di Vieira e altri convocati dalle rispettive nazionali. L’idea di creare una seconda squadra però non ci convince. Pensiamo che il campionato Primavera e il contatto con la prima squadra possa il percorso più adatto a noi, per questo crediamo che proprio la Primavera sia, di fatto, la nostra seconda squadra. Abbiamo già degli esempi e penso a Venturino e alla carica che gli regala entrare in campo sul terreno del Ferraris perché è cresciuto nel Genoa. Inoltre tanti dei ragazzi ora in giro l’anno prossimo saranno a disposizione del mister".