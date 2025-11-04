Tuttosport.com

European Golden Boy: Ali Barat è il Best Agent 2025

Il passaggio di Huijsen dal Bournemouth al Real Madrid è solo l’ultimo di una serie messa a segno dal procuratore che fa il bis dopo il premio del 2025
1 min
European Golden Boy: Ali Barat è il Best Agent 2025

Nicolas Jackson al Bayern Monaco, Xavi Simons al Tottenham, Madueke e Hincapié all’Arsenal: sono solo alcune delle operazioni guidate dal Best Agent 2025, Ali Barat, e dalla sua agenzia Epic Sports. Il procuratore, già vincitore del premio nel 2023, ha gestito le trattative più importanti del calciomercato estivo, confermando anche quest’anno di avere nel proprio roster alcuni dei talenti più ambiti del calcio europeo. L’operazione regina dell’ultima finestra di mercato ha avuto come protagonista uno dei finalisti dell’European Golden Boy, Dean Huijsen. Il difensore spagnolo classe 2005 è stato al centro di una delle trattative più eclatanti dell’estate: il suo passaggio dal Bournemouth al Real Madrid è avvenuto per la cifra più alta mai spesa in Liga per un difensore. Con queste operazioni, Ali Barat ed Epic Sports hanno confermato di condividere pienamente la visione del calcio promossa dal Golden Boy: la ricerca e la valorizzazione del talento fin dai primi passi, guardando a un futuro che è ormai sempre più presente.

