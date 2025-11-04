Michelle Agyemang, la stella inglese nel firmamento europeo

Cresciuta a pane e pallone, Michelle Agyemang è la giovane e più brillate stella delle campionesse d’Europa inglesi. Nata nell’Essex da genitori di origini ghanesi, Agyemang ha sempre respirato calcio in famiglia e, non appena ha potuto, a soli sei anni, ha indossato i suoi primi scarpini per scendere in campo con la squadra del cuore: l’Arsenal. Da quel momento è stato un continuo bruciare le tappe: prima nelle giovanili dei Gunners e poi con la Nazionale, sempre con il gol come filo conduttore. Tra l’Arsenal Academy e le selezioni giovanili delle Leonesse, Agyemang si è infatti distinta per la sua costanza nell’inscrivere il proprio nome sul tabellino delle marcatrici. Questo talento, che l’Arsenal ha deciso di sviluppare prima al Watford e poi in prestito al Brighton, è esploso definitivamente al debutto con la Nazionale maggiore (l’8 aprile del 2025), quando le bastano appena 41 secondi per segnare la sua prima rete, contro il Belgio. All’Europeo disputato in estate in Svizzera è stata nominata “Giocatrice giovane dell’anno Uefa” e a fare le spese del suo talento è stata anche l’Italia, che ha visto la finale sfumare al 96° minuto proprio per il pareggio firmato da Agyemang, decisiva qualche giorno prima anche nella gara dei quarti contro la Svezia.