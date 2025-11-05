Diogo Jota per sempre: vince il Golden Player Man 

TORINO - Sono passati quattro mesi dal quel tragico incidente stradale, ma il mondo del calcio continua a concedersi - di settimana in settimana - qualche prezioso attimo di silenzio per contemplare un vuoto che nemmeno il frastuono di Anfield potrebbe colmare. Diogo Jota non c’è più, eppure continua a correre nei nostri ricordi, nei campi che ha illuminato, nelle piazze che si sono innamorate della sua inguaribile generosità calcistica. Lui, che non viveva per il gol, ma per trasformare il sacrificio in arte. Un campione vero, nel senso più puro del termine, che si è fatto volere bene a ogni latitudine: dal Paços Ferreira , il club che prima di tutti ha creduto in lui, fino al Porto, passando per Wolverhampton e Liverpool. La realtà in cui si è consacrato - con Klopp prima e Slot poi - tra i migliori centravanti d’Europa, conquistando due Coppe di Lega, una Coppa d’Inghilterra, una Community Shield e una Premier League . Senza dimenticare le pagine gloriose scritte con la maglia della Nazionale portoghese. Onorata nel migliore di modi fino all’ultimo, al fianco del suo idolo di sempre, Cristiano Ronaldo, con cui ha sollevato due Nations League.

Il Golden Player Man

Tuttosport ha scelto di conferirgli il Golden Player Man 2025, il premio che ogni anno spetta al miglior giocatore over 21 d’Europa. Il Board of Legends - composto da grandi ex campioni tra cui Stoichkov, Matthaus, Shevchenko, Nedved, Mauro, Costacurta, Fabregas e tanti altri - ha votato all’unanimità. E non vi è nulla di simbolico in tutto ciò: nessuno più di Jota rappresenta quel calcio fatto di passione e sacrificio, di talento e silenziosa dedizione. È il premio al giocatore, ma anche all’uomo. A chi, prima di andarsene troppo presto in quella maledetta notte di luglio, aveva già lasciato un’impronta indelebile nella storia di questo sport. Nella cerimonia di presentazione dei vincitori della 22ª edizione del Golden Boy, andata in scena ieri a Torino nel Grattacielo della Regione Piemonte, è intervenuto con un messaggio video anche l’ex procuratore e amico di Diogo Jota, Jorge Mendes, per rendere omaggio al campione portoghese: «Voglio ringraziare Tuttosport per non aver dimenticato il nostro Diogo. Era un esempio come uomo, come padre e come professionista. Una persona umile e dall’inestimabile valore umano. Rimarrà per sempre nei nostri cuori».

Presente Huijsen

Il riconoscimento di Tuttosport è stato conferito all’indomani della visita di una piccola delegazione del Real Madrid - impegnato ieri sera in Champions proprio contro il Liverpool - a Melwood, di fronte alla sede del club inglese. Presenti Dean Huijsen, l’ex compagno Trent Alexander-Arnold, Xabi Alonso ed Emilio Butragueno, che hanno reso omaggio a Diogo Jota con mazzi di fiori e lettere. Arnold, legatissimo all’ex numero 20, ha lasciato sul terreno anche un controller rosso, in memoria della passione condivisa per i videogame e delle tante serate passate insieme in ritiro.