"Il Golden Boy esalta il futuro"

Forza Juve! Ha esordito così il governatore Alberto Cirio, ieri, a poche ore dal match di Champions contro lo Sporting. Padrone di casa della conferenza stampa ospitata nel Grattacielo della Regione Piemonte. Tifoso bianconero, vero, ma soprattutto tifoso della sua terra. Quella che da anni è diventata pregiato e apprezzato palcoscenico di eventi sportivi planetari di cui lui è fiero, felice, sostenitore. Quella che, ancora una volta, ha deciso di abbracciare l’European Golden Boy, che a Torino è nato: «Ci vantiamo di essere partner di Tuttosport e di questo premio perché guarda avanti, guarda ai giovani. Un premio che ha tanti significati: intanto premia in prospettiva, premia i potenziali campioni anticipandone in qualche modo il successo. E, poi, premiando i giovani, valorizza lo sport di base. Un premio come questo, così come eventi quali le Nitto ATP Finals o la Vuelta, ci permette anche di sostenere lo sport “dal basso”, perché generano una preziosa emulazione. Guardate cosa sta succedendo con Sinner, o cosa è successo in passato con Tomba e Pantani».