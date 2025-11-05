"Il Golden Boy esalta il futuro"

Forza Juve! Ha esordito così il governatore Alberto Cirio, ieri, a poche ore dal match di Champions contro lo Sporting. Padrone di casa della conferenza stampa ospitata nel Grattacielo della Regione Piemonte. Tifoso bianconero, vero, ma soprattutto tifoso della sua terra. Quella che da anni è diventata pregiato e apprezzato palcoscenico di eventi sportivi planetari di cui lui è fiero, felice, sostenitore. Quella che, ancora una volta, ha deciso di abbracciare l’European Golden Boy, che a Torino è nato: «Ci vantiamo di essere partner di Tuttosport e di questo premio perché guarda avanti, guarda ai giovani. Un premio che ha tanti significati: intanto premia in prospettiva, premia i potenziali campioni anticipandone in qualche modo il successo. E, poi, premiando i giovani, valorizza lo sport di base. Un premio come questo, così come eventi quali le Nitto ATP Finals o la Vuelta, ci permette anche di sostenere lo sport “dal basso”, perché generano una preziosa emulazione. Guardate cosa sta succedendo con Sinner, o cosa è successo in passato con Tomba e Pantani».
"Mi aveva colpito Cristiano Ronaldo..."
Questa filosofia sta alla base del lavoro della Regione Piemonte, che continua a investire sui grandi eventi senza perdere d’occhio la fondamentale attività di base: «Questa edizione delle Finals sarà importante, un bel banco di prova per continuare a prolungare il rapporto con questa competizione. Ci impegneremo nei confronti dei giocatori, il cui parere è importante per continuare a restare qui, e poi parlandone con i cittadini e i tifosi, che pagano per vedere questo show. La reputazione è la cosa più importante. In questa regione gli eventi si organizzano bene, i soldi bastano sempre: è lo stile sabaudo. C’è un tifo corretto, caldo ma non invadente: mi aveva colpito Cristiano Ronaldo quando mi aveva detto di essere contento perché a Torino poteva uscire a cena con tranquillità…». Quale Golden Boy vorrebbe vedere nella sua Juve? «Woltemade del Newcastle, me l’ha suggerito mio figlio. Anche se è fuori età per vincere il Golden Boy!».