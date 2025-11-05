Golden Boy 2025, plebiscito Doué! Succede a Yamal e Bellingham

Un trionfo annunciato, plebiscitario e schiacciante. Il Golden Boy 2025 è, strameritatamente, Désiré Doué . Il ventenne supertalento franco-ivoriano del Paris Saint-Germain ha lasciato le briciole ai suoi pur agguerriti rivali, accumulando 450 punti su un massimo di 500. Nella scia dei suoi ultimi due predecessori Lamine Yamal e Jude Bellingham , che egualmente avevano vinto in maniera inoppugnabile. Su 50 giornalisti-giurati delle più autorevoli testate europee, infatti, ben 39 hanno piazzato Doué al primo posto nelle loro schede di votazione. Basti pensare che il turco Güler del Real Madrid è giunto secondo a quota 163, ovvero 287 punti in meno. Distacco abissale. D’altronde i titoli a ripetizione in questo 2025 con il PSG (tutti eccetto il Mondiale Club, dove ha comunque centrato l’argento), i gol (19 negli ultimi 12 mesi), gli assist (ancora 19), i dribbling e le magie non lasciavano dubbi. Era già tutto previsto, come cantava Riccardo Cocciante mezzo secolo fa. E il 18enne fenomeno Lamine Yamal, campione uscente? Risposta facile: il regolamento del trofeo, riservato al miglior Under 21 dell'anno, non prevede la rielezione per un vincitore del titolo, ecco perché il “blaugrana” è ineleggibile.

Il nuovo Golden Boy

Un 2025 di sogno per il ragazzo nativo di Angers, nei Paesi della Loira, da padre ivoriano (Maho) e mamma transalpina. La conquista della Champions, lo scorso 31 maggio, a Monaco di Baviera, contro l’Inter (sbriciolata 5-0) resta il suo grande fiore all’occhiello. Con una doppietta e un assist in poco più di un’ora ha fatto... impallidire persino il futuro Pallone d’Oro, Dembélé, bomber dei parigini rimasto a secco. E l’Uefa lo ha meritatamente insignito del premio “Player of the Match”. Il suo numero di maglia è il celebre 14, quello del mitico Johan Cruijff, anche se è stato lui a rivelare candidamente di averlo scelto in onore dell’ex juventino Blaise Matuidi, oggi ds del Miami City. «Omaggio a un giocatore di grande generosità e abnegazione che ha sempre dato tutto per il Paris Saint-Germain», precisa Désiré, che ha firmato sino al 2029 e percepisce 6 milioni netti all’anno.

L'infortunio a Lorient

Giusto una settimana fa, a Lorient, il neo Golden Boy ha lasciato il campo in barella a causa di una grave lesione al flessore della coscia destra. C’è preoccupazione: il rischio è di star fermo otto settimane. Per questo è imminente la sua partenza per il Qatar, dove andrà a svolgere la riabilitazione a Doha, presso l’avveniristico “Aspetar New Recovery Center”, considerato il miglior istituto ortopedico del mondo.