Trionfa Williamson e brilla Agyemang: le britanniche hanno monopolizzato i premi femminili

Il trio delle meraviglie. Il meglio che il calcio femminile ha espresso nell’ultimo anno, in tutta Europa. Michelle Agyemang , Leah Williamson ed Eva Schatzer : sono loro le protagoniste dell’edizione 2025 dell’European Golden Girl, inserite nella prestigiosa rosa di premiati annunciata durante la conferenza stampa di rito e che verrà omaggiata questa sera direttamente sul palco. Dal 2023, l’European Golden Boy ha affiancato all’Absolute Best maschile quello femminile, premiando la miglior calciatrice Under 21. Sull’albo d’oro del premio compaiono i nomi di Jule Brand , Linda Caicedo e Vicky Lopez , un elenco a cui da ieri si aggiunge la giocatrice dell’Arsenal, in prestito al Brighton. Classe 2006, Agyemang è già protagonista anche nella sua Nazionale e gli italiani la ricordano per la rete al 96’ nella semifinale dell’Europeo, decisiva per guidare l’Inghilterra verso un titolo poi conquistato ai danni dell’Italia di Soncin .

“Mi manca la Coppa del Mondo”

Titolo condiviso con un monumento del calcio inglese, Leah Williamson, scelta come Golden Player Woman, miglior giocatrice Over 21. Con l’Arsenal ha sollevato la Women’s Champions League, e da capitana ha guidato l’Inghilterra sul tetto d’Europa. “Non ho vinto tutto, mi manca la Coppa del Mondo”, ha dichiarato dopo il trionfo in Svizzera: il Mondiale 2027 in Brasile è il suo prossimo obiettivo. Limpido, infine, è il percorso di Eva Schatzer, Best Italian Golden Girl, miglior italiana Under 21. Riservata e determinata, originaria dell’Alto Adige, Schatzer è cresciuta rapidamente: portata alla Juventus a 15 anni, dopo una stagione in prestito alla Sampdoria è diventata titolare fissa nel centrocampo bianconero. Visione di gioco e freddezza le hanno garantito un ruolo chiave anche in Nazionale, dove Soncin l’ha voluta per l’Europeo estivo. Ha iniziato la nuova Champions League con un gol su punizione. A soli 20 anni, ha un futuro tutto da scrivere: questo premio è solo il primo di una lunga serie. Un trio che questa sera verrà celebrato a dovere.

