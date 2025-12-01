Eva Schatzer: "Imparo guardando Sinner. Modric e Kroos i miei idoli d’infanzia, adesso dico Bonmatí”

Ci vogliono intelligenza tattica e qualità tecniche per potersi assumere la responsabilità di essere il cuore pulsante del centrocampo. E poi ci vogliono dedizione e capacità di cogliere l’attimo, oltre che disponibilità all’ascolto. Eva Schatzer ha tutto questo. “Impreziosito” dalla provenienza dalla stessa terra di Jannik Sinner , che la ispira per umiltà e mentalità. Qualità naturali e qualità frutto di un lavoro costante che dal centrocampo della Juventus , in cui Canzi l’ha sin da subito considerata una certezza e mai solo una giovane promessa, a quello della Nazionale, scelta dal ct Soncin per l’avventura europea in estate, l’hanno elevata fino al titolo di Best Italian Golden Girl 2025 , il premio assegnato alla miglior giocatrice italiana Under 21 nell’ambito dell’European Golden Boy. Eva Schatzer, la prima emozione quando ha saputo del premio? «Un misto di orgoglio e felicità di fronte a un premio così importante: per me è anche un modo di vedere ripagati tutti i sacrifici degli ultimi anni».

"Il gol al Bayern il più bello"

Chi ha sentito per primo? «I miei genitori: è stato un momento molto bello perché anche loro erano molto emozionati. Hanno contribuito in maniera significativa a questo premio perché mi hanno sostenuta in ogni passo di questo percorso». Sotto quale aspetto si sente più migliorata? «Nelle letture tattiche della partita e nella capacità di gestire il pallone adattando le scelte alla fase o al momento della partita stessa». Ora è diventata un’arma letale sui calci piazzati: il gol al Bayern su punizione in Champions è stato il più emozionante della sua carriera sin qui? «Sì, credo che quel gol sia stato il più emozionante e anche il più bello della mia carriera fino a ora. Segnare il primo gol in Champions contro una squadra di quel livello è stato qualcosa che da bambina probabilmente non riuscivo neanche a sognare. Peccato, però, che da quella gara non siamo riuscite a portare a casa punti».

Gli idoli sportivi

Che cosa sta imparando condividendo il ruolo (e a volte anche il campo) con una come Wälti? «Lia è sicuramente una delle centrocampiste più forti in Europa e mi fa molto piacere che sia arrivata alla Juventus: allenarmi con lei tutti i giorni mi permette di avere un punto di vista privilegiato, poter cogliere i dettagli che solo dal vivo si possono notare e anche di chiedere consigli. Diciamo che sto cercando di “rubare” il più possibile dalla sua esperienza». Nell’elenco delle premiate con lei anche Agyemang e Williamson: c’è qualcosa di entrambe o di una delle due che ammira particolarmente? «Sono due giocatrici fortissime che ho incontrato quest’estate durante l’Europeo in Svizzera: di Agyemang ammiro molto la capacità di incidere ed essere decisiva anche quando ha pochi minuti a disposizione. Williamson è un simbolo del suo club, l’Arsenal, così come della Nazionale inglese, una di quelle giocatrici che riesce sempre a trascinare la squadra grazie alle sue qualità da leader». Chi è il suo idolo sportivo? E in cosa l’ha ispirata? «Sin da piccola Modric e Kroos, oggi mi ispiro a Bonmat í . Al di fuori del calcio, invece, ammiro molto Sinner perché è arrivato in cima al mondo con il suo lavoro quotidiano e con grande umiltà. Credo sia un ottimo esempio da seguire per qualsiasi sportivo e non».