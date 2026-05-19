Chi vuol essere Golden Boy: il futuro passa da Solomeo

TORINO - Il nome scelto non è solo uno slogan, né tanto meno un auspicio. Ma è sempre stato un dato di fatto, nella prima come nella seconda edizione. Il “Trofeo dell'Armonia Sportiva” dedicato alle seconde squadre dei club professionistici, che oggi pomeriggio apre la due giorni di Solomeo nella quale si inaugura il cammino verso l'elezione dell' European Golden Boy 2026 , è la prova di come anche nel calcio c'è lo spazio per il terzo tempo. Per vedere i talenti del futuro che dopo il confronto sul campo si ritrovano tutti insieme attorno a un tavolo, comfort zone per la condivisione di esperienze, di sogni, di futuro.

Brunello Cucinelli rilancia il torneo delle seconde squadre

Lo è stato e lo sarà anche per questa terza edizione fortemente voluta da Brunello Cucinelli, che con questo quadrangolare sceglie di dare continuità alla valorizzazione di quei club che sviluppano programmi di alta formazione per i giovani calciatori e che hanno inserito nel proprio organico una seconda squadra. La prima novità di quest'anno è l'aumento del numero delle squadre, che sale da tre a quattro: il programma prevede, oggi pomeriggio alle 17, la prima semifinale tra Juventus Next Gen e Milan Futuro e, a seguire (ore 18.15), quella tra Inter e Atalanta. Il programma proseguirà domani con la finale 3°/4° posto delle 11 e la finalissima a calendario alle ore 12.15. Tutte le partite dureranno 45 minuti e si svolgeranno presso il campo sportivo del parco “Don Alberto Seri” di Solomeo, un'area aperta alla comunità che garantisce uno spazio per la pratica sportiva a bambini e ragazzi.

Atalanta campione in carica: le squadre protagoniste del torneo

L'Atalanta si presenta in Umbria da “doppio” campione in carica del torneo, unico nome sull'albo d'oro dopo le prime due edizioni del torneo: lo scorso anno aveva superato nel triangolare proprio la Juventus, pioniera del progetto seconde squadre in Italia con la prima partecipazione della Next Gen al campionato di Serie C che risale alla stagione 2018/2019, e il Milan Futuro, pronto a scendere in campo dopo l'avventura, al suo secondo anno di vita, nel campionato di Serie D guidato in panchina da Massimo Oddo. Completa il quadro l'Inter, squadra nata in estate e reduce dalla sua prima stagione in Serie C.

European Golden Boy 2026: giovani talenti e grandi ospiti a Solomeo

Un grande appuntamento sportivo, dunque, che mira a valorizzare i giovani talenti, premia i club che hanno scelto di investire in questo progetto e, con la cena conviviale di questa sera e il pranzo di domani, dopo l'ultimo atto che assegna la coppa, regalerà a questi ragazzi e ai rispettivi staff tecnici momenti preziosi di leggerezza e chiacchiere, per raccontarsi e raccontare le tappe dei rispettivi percorsi, perché no apprendere qualche suggerimento e anche fare amicizia.

Accolti dall'entusiasmo di Brunello Cucinelli in persona, che non mancherà di condividere con i ragazzi questi momenti a corollario dello spettacolo del rettangolo verde. Le quattro squadre saranno, infine, protagoniste sul palco dell’evento che, nel pomeriggio di domani, inaugura il cammino verso l’elezione dell’European Golden Boy 2026: la premiazione del torneo, infatti, sarà il momento di apertura di un fitto programma con grandi ospiti che culminerà con la presentazione della “European Golden Boy Top 100”, la lista con i migliori giocatori Under 21 che militano in un campionato europeo. Tra i quali si cela il nome che, dopo quello di Désiré Doué, sarà marchiato a fuoco sull’albo d’oro del premio che quest’anno si prepara a vivere la sua 24ª edizione.