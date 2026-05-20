A Solomeo il "Trofeo dell'Armonia Sportiva": in finale Milan Futuro e Inter U23

SOLOMEO - Come da tradizione, Tuttosport ha avuto l’onore di piantare le proprie tende tra le colline umbre di Solomeo . Ed è proprio qui, dove Brunello Cucinelli coltiva assiduamente l’idea di un futuro a misura d’uomo, che è ripartita l’iconica due giorni dedicata al talento giovanile e al lancio dell’ European Golden Boy Top 100 . La lista dei candidati al prestigioso premio che il nostro giornale assegna di anno in anno al miglior talento under 21 d’Europa. Prima però, spazio al campo, con il battesimo della terza edizione del “Trofeo dell’Armonia Sportiva” sul manto del centro sportivo "Don Alberto Seri", un'area aperta alla comunità che garantisce uno spazio per la pratica sportiva a bimbi e ragazzi di tutte le età. Il torneo dedicato alla seconde squadre dei club professionistici. Quest’anno, tra l’altro, con una formula inedita: un quadrangolare a cui hanno preso parte Juventus Next Gen, Atalanta U23, Milan Futuro, e Inter U23 . Le uniche quattro società in Italia ad aver capito, investito e creduto profondamente nel progetto delle seconde squadre. Quattro visioni lungimiranti che hanno deciso di fare sul serio con i giovani, togliendoli dalla naftalina della primavera per permettergli di formarsi nel calcio vero.

Milan Futuro batte Juventus Next Gen: Cappelletti e Chaka Traoré decisivi

La prima semifinale ha visto la Next Gen di Brambilla - reduce da una stagione straordinaria, culminata poche settimane fa al secondo turno dei playoff - contro il Milan Futuro di Oddo. Un match intenso e decisamente più combattuto di quanto non dica il risultato (3-0 per i rossoneri). Tra i protagonisti assoluti del match, Mattia Cappelletti, terzino azzurro classe 2007, bravissimo a sfruttare la ripartenza rossonera e a sbloccare il risultato con una botta all’incrocio dei pali. La squadra di Brambilla ha provato a reagire, con un paio di spunti interessanti di Elimoghale, prima della splendida rete del raddoppio di Chaka Traoré su punizione guadagnata - tra l’altro - proprio da una sua sgroppata in verticale. Per distacco, il profilo più interessante e ispirato di giornata. E proprio quando la Juve ha iniziato a imbastire il forcing finale - una chance dopo l’altra - è stato di nuovo Cappelletti a condannarli, con una sventagliata sul secondo palo perfetta per Sardo. Un tris che vale la finale per la squadra di Oddo, in programma questo pomeriggio alle 12.15.

Inter U23 in finale contro il Milan Futuro: brillano Raimondi e Antonio David

Ad aspettarli ci sarà l’Inter di Vecchi, uscita trionfante dal confronto con la Dea per 1-0, grazie alla rete di Antonio David, cinico e spietato a fronte dell’unica grande occasione costruita dai nerazzurri nel corso della gara, e al lavoro spalle alla porta di Topalovic. A scandire il ritmo, infatti, è stata la formazione di Bocchetti, decisamente più intensa e pericolosa negli ultimi 30 metri, ma costretta a fare i conti con una prestazione super del portierone nerazzurro Paolo Raimondi, strepitoso in almeno tre occasioni. Tanti, tantissimi i profili di spessore tecnico tra le fila dell’Atalanta, a cominciare da Javison Idele: dribbling, tunnel, stop in conduzione e pure un paio di conclusioni ben calibrate. Un bel prospetto per la fascia destra della Nazionale azzurra. La Dea (bicampionessa in carica) avrà modo di rifarsi questa mattina, alle 11, per la finale 3/4 posto contro la formazione di Brambilla. Che poi, meritatamente, si concederà alle proprie vacanze dopo le fatiche stagionali