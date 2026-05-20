Golden Boy 2026, l'evento a Solomeo: tutte le dichiarazioni

SOLOMEO - Si parla di calcio, di futuro. In Umbria, da Brunello Cucinelli , dopo il Trofeo dell'Armonia Sportiva vinto dall' Inter U23 in finale contro il Milan Futuro, ci sono tantissimi ospiti di alto livello tra allenatori, ex campioni del Mondo e dirigenti sportivi. Nella giornata che inaugura il cammino verso l' European Golden Boy 2026 il primo a prendere la parola è il Direttore di Tuttosport Guido Vaciago, che parla del Trofeo conquistato dai nerazzurri: "È il primo torneo al mondo e l'unico riservato alle seconde squadre, un progetto in cui il Golden Boy crede moltissimo".

I primi a salire sul palco sono i quarti classificati, i ragazzi della Juve Next Gen con Brambilla e Claudio Chiellini. A seguire è toccato all'Atalanta, poi al Milan e infine ai primi classificati dell'Inter. A questo punto, il commento di Cucinelli: "Sono da sempre tifoso un po' della Juventus e un po' dell'Inter...".

Paratici e il ricordo di Commisso

A seguire, un momento di grande emozione per ricordare Rocco Commisso. Prima un video che ritrae i suoi momenti alla Fiorentina, poi il ricordo di Fabio Paratici: "Una persona speciale, purtroppo il mio racconto è solo parziale perché l’ho conosciuto poco in prima persona ma lo vivo tutti i giorni tramite la famiglia e tramite le persone che lavorano con me al Viola Park. Ha trasmesso questo senso di famiglia dentro al club, dove tutti sono trattati allo stesso modo. Una sensazione che ho chiarissima dopo questi mesi alla Fiorentina".

Il dirigente ha poi continuato: "Il suo miglior colpo di mercato è stato costruire questo centro sportivo incredibile, qualcosa che resterà per il calcio italiano. Ho vissuto la Premier che è un campionato di riferimento e questo centro è come e forse anche meglio di questi centri di Premier League con il vantaggio di essere in Italia dove tutto è più bello esteticamente e dove si mangia anche bene… È stato visionario e questo rimarrà. Attraverso la famiglia quello che sento e che traspare c’è sempre un tempo dedicato o una frase dedicata al settore giovanile. Non è retorica, si sente che è un sentimento vero e non una frase fatta”.