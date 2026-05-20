"Facevamo i calcoli", "Non ci avrei creduto": da Amelia a Grosso, il ricordo del Mondiale 2006

A Solomeo anche i campioni del mondo del 2006. Grosso, Peruzzi, Zaccardo e Amelia hanno ricordato il Mondiale vinto con l'Italia sotto la guida di Marcello Lippi. Amelia e Peruzzi scherzano sul rigore decisivo tirato da Fabio Grosso. Amelia: “Al suo rigore facevamo i calcoli…”, Peruzzi: “Non penso che in quel momento stesse pensando”. L'attuale allenatore del Sassuolo ha svelato le emozioni provate prima di calciare: “Eravamo un gruppo costruito con energie fortissime. Ci sono momenti in cui riesci a costruire delle sensazioni, c’era un’energia particolare. Sembra banale dirlo ma sono andato con la consapevolezza di mettere il timbro finale. La Coppa del Mondo era la ciliegina finale, è stato il frutto di tante piccole cose che ci hanno fatto diventare grandi”. Ha poi preso la parola anche Zaccardo: “Il 2006 ci ha cambiato la vita”, a cui è seguita anche la risposta ironica dei due portieri: “Noi non abbiamo giocato un minuto quindi a noi non tanto… Però essere campioni del Mondo è una bella sensazione”. L'allora portiere del Milan ha poi ricordato i tifosi azzurri a Roma: “Vedere tutte quelle persone al Circo Massimo è stato bello, ci siamo resi conto lì di aver fatto qualcosa di straordinario”, mentre Peruzzi ha spiegato la differenza fra un campionato e una Coppa del Mondo: “Un torneo di 45 giorni, non è un campionato di Serie A. Devi avere le persone giuste…”. Interviene pure Cuesta: “Mi ricordo la finale, ricordo il rigore di Zidane e anche quello di Fabio”.