Si rinasce con le idee, i giovani e l’ottimismo

Il futuro della Federazione

Giovanni Malagò, il probabile nuovo presidente federale, ha risposto alla domanda che tutti si pongono e tutti gli pongono («Chi te l’ha fatto fare») con la chiave di tutto: «Perché credo che il calcio italiano possa rinascere, ci credo fermamente e lavorerò perché accada». E la stessa cosa l’ha detta Fabio Paratici, che ha lasciato l’Eldorado della Premier per venire a “soffrire” in Italia, conscio che con le idee e la conoscenza si possono battere i fatturati da un miliardo di euro. Sara Gama ha analizzato in cinque punti i problemi fondamentali: scuole calcio, la Primavera, il numero dei club professionistici, gli stadi e il rilancio della Nazionale. Ha parlato con consapevolezza, saggezza e maturità: è una Golden Girl dei dirigenti, è senza dubbio il futuro della Federazione o di un club. Chiunque le darà un compito, farà un affare.

Rinascere con l'ottimismo

L’incontro più emozionante è stato quello fra Carlos Cuesta, 30 anni, che ha appena salvato il Parma e Fabio Capello, 79 anni, leggenda del calcio. I due allenatori si sono stimolati sul palco e, dopo, vederli parlottare fitto a cena ha dato l’idea di uno scambio generazionale che avrà inorgoglito Cuesta e rincuorato Capello: sì, nascono ancora ottimi allenatori. E poi Galliani che ha regalato un meraviglioso aneddoto sulla coppa di Atene 94, persa nello stadio durante i festeggiamenti e ha poi sintetizzato 30 anni di calcio in pochi ragionamenti. Infine i campioni del mondo del 2006: Grosso, Peruzzi, Zaccardo e Amelia. Una botta di nostalgia ripercorrendo le tappe di Berlino. Ma niente occhi lucidi, il rigorista Grosso ha le idee chiare come quella notte: «Ci riprenderemo, impariamo dagli errori, cerchiamo di non ripeterli e torneremo felici come allora». Sì, il calcio italiano ha le persone per rinascere e l’ottimismo per farlo.