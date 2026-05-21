Malagò vede azzurro: "Anche senza Mondiale l'Italia ha fascino. Il ct sarà un big"

Se fosse stato un film, si sarebbe potuto intitolare: “Quel mercoledì con Malagò”. L’ex numero uno del Coni, presidente dal 2013 al 2025, prima è intervenuto sul tema della Nazionale e del possibile nuovo ct, a margine dell’edizione 2026 del congresso Neurolympics: «L’Italia anche senza Mondiale ha il fascino per attirare grandi allenatori, altrimenti non mi sarei candidato» . Soffermandosi anche sul nodo dell’eventuale ineleggibilità legata al suo passato ruolo: «Dal mio punto di vista, non rientra nelle situazioni che hanno questo tipo di impedimenti». Eppure la Lega (il partito) la pensa diversamente a tal punto che il senatore Roberto Marti ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dello Sport Andrea Abodi, chiedendo un chiarimento formale sulla sua possibile ineleggibilità.

"Il richiamo della foresta"

Da remoto, Malagò ha poi disquisito al Global Launch of the 100’s dell’European Golden Boy a Solomeo, ripercorrendo le fasi che hanno portato alla sua candidatura alla presidenza della Figc: «All'inizio mi hanno detto di non considerare altre ipotesi, poi da quattro sono diventati otto, nel giro di sei giorni e mezzo erano diciotto e poi diciannove. Diciamo che ho sentito il richiamo della foresta». Il riferimento alla sua esperienza recente è stato inevitabile. Malagò ha richiamato il lavoro a Milano-Cortina, chiuso dopo sei anni e mezzo complessi, segnati da eventi straordinari: pandemia, crisi internazionali, tensioni geopolitiche e criticità economiche. Un passaggio utilizzato per ribadire il senso di una traiettoria fatta di sfide più che di certezze. Ma il cuore del ragionamento si è sviluppato soprattutto nel confronto tra il sistema calcio e quanto realizzato nello sport italiano negli ultimi anni sotto la sua guida del Coni. Senza rivendicazioni dirette, ma attraverso un quadro di risultati che ha usato come contesto: la crescita complessiva del movimento olimpico, l’emersione di eccellenze nell’atletica, nel nuoto, nella pallavolo, fino al tennis. Un insieme che, nel suo racconto, non è casuale ma frutto di modelli organizzativi differenti, capaci di valorizzare discipline e strutture.

Le parole di Malagò

Proprio su questo punto il discorso si è spostato sul calcio. «Una cosa sono gli sport individuali e una gli sport di squadra», ha osservato: «nel calcio non puoi affidarti al singolo fenomeno: devi costruire un sistema competitivo». Una distinzione centrale quando si parla di possibili riforme e di trasferibilità dei modelli vincenti. Malagò ha quindi allargato lo sguardo alla governance, insistendo sul tema della funzione federale: «La Figc deve esercitare pienamente la propria funzione di indirizzo, soprattutto quando l’interesse generale rischia di disperdersi nella somma di interessi particolari». Un equilibrio che, secondo la sua lettura, negli ultimi anni si è incrinato: «Il bene comune ultimamente è stato un po’ calpestato dagli interessi personali e individuali». Il nodo economico resta uno dei punti più critici. «Il calcio italiano vive un momento difficile sotto il profilo economico. La sostenibilità è una parola abusata, ma bisogna farci i conti», ha detto, insistendo sul carattere strutturale del problema: «i numeri indicano che la mancanza di sostenibilità è palesemente strutturale nel sistema». Da qui la necessità di un cambio di approccio, anche sul fronte del debito e della gestione dei ricavi. Il discorso si è poi spostato sul rapporto con la politica e con gli organismi internazionali, chiamati in causa su temi come fiscalità, decreto dignità e regolamentazione delle scommesse. «Ci sono cose che si possono fare all’interno del sistema federale, ma altre dipendono da terzi, soprattutto dalla politica e dal governo di turno», ha spiegato, richiamando la necessità di un coordinamento più ampio. La strada, dunque, è tutt’altro che in discesa, ma Malagò si definisce un «incosciente ottimista: sono così per tutte le cose, altrimenti non mi sarei cacciato dentro».