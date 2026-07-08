European Golden Boy, dal 2003 un marchio del talento  

La storia dell’European Golden Boy comincia nel 2003. Comincia da un’intuizione di Tuttosport e in particolare del giornalista Massimo Franchi. E anche da una sfida: quella di provare a scovare il talento prima degli altri, di raccontare i campioni del futuro ben prima che gli stessi diventino i protagonisti dei palcoscenici più prestigiosi. Per questo si sceglie, sin da subito, di fissare l’asticella agli Under 21. E oggi, 23 anni e 23 edizioni dopo, scorrendo l’albo d’oro di questo riconoscimento si può dire, senza peccare di modestia, che la sfida sia stata ampiamente vinta: dal primo nome sull’albo d’oro, quello di Van der Vaart, all’ultimo premiato a Torino nel mese di dicembre, Doué, sono tanti i nomi di spicco che, effettivamente, dopo aver tenuto tra le mani questo premio la storia del calcio l’hanno scritta (e qualcuno la sta ancora scrivendo) per davvero.