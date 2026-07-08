European Golden Boy, dal 2003 un marchio del talento  

La storia dell’European Golden Boy comincia nel 2003. Comincia da un’intuizione di Tuttosport e in particolare del giornalista Massimo Franchi. E anche da una sfida: quella di provare a scovare il talento prima degli altri, di raccontare i campioni del futuro ben prima che gli stessi diventino i protagonisti dei palcoscenici più prestigiosi. Per questo si sceglie, sin da subito, di fissare l’asticella agli Under 21. E oggi, 23 anni e 23 edizioni dopo, scorrendo l’albo d’oro di questo riconoscimento si può dire, senza peccare di modestia, che la sfida sia stata ampiamente vinta: dal primo nome sull’albo d’oro, quello di Van der Vaart, all’ultimo premiato a Torino nel mese di dicembre, Doué, sono tanti i nomi di spicco che, effettivamente, dopo aver tenuto tra le mani questo premio la storia del calcio l’hanno scritta (e qualcuno la sta ancora scrivendo) per davvero.
Una storia bellissima
Da Messi a Rooney, da Fabregas ad Agüero passando per Isco, Mbappè e fino a Haaland, e poi Gavi, Pedri, Bellingham e Lamine Yamal, vincitori degli ultimi anni. Una storia, bellissima, che vogliamo continuare a scrivere e far scrivere a loro, mentre ci avviciniamo al traguardo del primo quarto di secolo di un premio che ha ormai catturato l’interesse dei giocatori Under 21 di tutti i club europei.