Golden Boy Web, è partita la caccia a Mouzakitis: vota il tuo preferito

Golden Boy Web, comincia la corsa! Da oggi i tifosi di tutto il mondo possono scegliere il miglior giocatore tra i 100 Under 21 d’Europa presenti nella lista e sostenerlo nella corsa alla vittoria di questo premio, giunto alla nona edizione. È sufficiente un click al sondaggio disponibile su tuttosport.com per indicare qual è il talento più promettente del futuro del calcio europeo e spingerlo un po’ più vicino all’albo d’oro del Golden Boy Web. Mouzakitis, il centrocampista greco dell’Olympiakos vincitore dell’edizione 2025, può tentare il bis, ma attenzione ai talenti ancora in corsa per alzare la Coppa del Mondo tra cui spiccano i tre attualmente sul podio della Top 100: Lamine Yamal, vincitore dell’Absolute Best due anni fa, ma non ancora del titolo di “preferito dai tifosi”, il francese Zaïre-Emery e lo spagnolo Cubarsí.
GOLDEN BOY WEB 2026: VOTA IL TUO PREFERITO!
Come funziona
E attenzione anche a qualche nome che magari apparentemente è meno ridondante, ma che in patria rappresenta un vero e proprio idolo. Ogni mese, da oggi e fino a ottobre, le fan base potranno, quindi, votare e diventare così protagoniste di questa sfida che, giunti alla fine del percorso, attraverso la somma dei voti di ciascuno step decreterà il vincitore di questa competizione. Nono nome sull’albo d’oro del Golden Boy Web.