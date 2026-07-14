Golden Boy protagonista del Mondiale: da Yamal a Douè, i Magnifici 7 a caccia della finale

I Magnifici 7. Sono i Golden Boy protagonisti delle semifinali mondiali. Cinque nel “Derby dei Pirenei” tra Francia e Spagna che si disputa oggi in Texas all’AT&T Stadium e due per la sfida di domani Inghilterra-Argentina al Mercedes-Benz di Atlanta. L’attaccante franco-ivoriano Désiré Doué è il detentore del trofeo internazionale di Tuttosport riservato al miglior Under 21 dell’anno. Il talento del Paris Saint-Germain ha letteralmente sbaragliato la concorrenza lo scorso dicembre in occasione del gala di Torino ottenendo 450 punti su 500 dai 50 giornalisti europei che compongono la nostra autorevole giuria. Staccatissimo il turco Arda Güler del Real Madrid, secondo classificato a 287 punti di distanza. Un abisso. Dalla votazione era tuttavia escluso per regolamento il suo predecessore, il Golden Boy 2024 ovvero il fenomenale ispano-marocchino Lamine Yamal .

Avendo già conquistato il trofeo, non poteva e non può più essere rieletto pur rientrando nei parametri per concorrere: giusto ieri ha compiuto solo 19 anni... Altri due spagnoli che hanno conquistato il Golden Boy e che, come Yamal, figurano tra i convocati nella Nazionale “Roja” del ct Luis De la Fuente sono i centrocampisti Pablo Gavi e Pedri, “gemelli” del Barcellona. Il primo, classe 2004, andaluso, vinse il premio di Tuttosport nel 2022, diciottenne. Ereditò il titolo dall’amico canario Pedri, classe 2002, che alzò il Golden Boy quattro anni fa. Scorrendo l’albo d’oro nel 2017 troviamo il franco-camerunese Kylian Mbappé, che si era trasferito in estate dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni. Non aveva ancora 19 anni – li avrebbe compiuti il 20 dicembre – ed era stato il trascinatore dei monegaschi vincitori in quella stagione della Ligue 1 proprio in faccia ai parigini.