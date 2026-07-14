Golden Boy protagonista del Mondiale: da Yamal a Douè, i Magnifici 7 a caccia della finale

I Magnifici 7. Sono i Golden Boy protagonisti delle semifinali mondiali. Cinque nel “Derby dei Pirenei” tra Francia e Spagna che si disputa oggi in Texas all’AT&T Stadium e due per la sfida di domani Inghilterra-Argentina al Mercedes-Benz di Atlanta. L’attaccante franco-ivoriano Désiré Doué è il detentore del trofeo internazionale di Tuttosport riservato al miglior Under 21 dell’anno. Il talento del Paris Saint-Germain ha letteralmente sbaragliato la concorrenza lo scorso dicembre in occasione del gala di Torino ottenendo 450 punti su 500 dai 50 giornalisti europei che compongono la nostra autorevole giuria. Staccatissimo il turco Arda Güler del Real Madrid, secondo classificato a 287 punti di distanza. Un abisso. Dalla votazione era tuttavia escluso per regolamento il suo predecessore, il Golden Boy 2024 ovvero il fenomenale ispano-marocchino Lamine Yamal.
Avendo già conquistato il trofeo, non poteva e non può più essere rieletto pur rientrando nei parametri per concorrere: giusto ieri ha compiuto solo 19 anni... Altri due spagnoli che hanno conquistato il Golden Boy e che, come Yamal, figurano tra i convocati nella Nazionale “Roja” del ct Luis De la Fuente sono i centrocampisti Pablo Gavi e Pedri, “gemelli” del Barcellona. Il primo, classe 2004, andaluso, vinse il premio di Tuttosport nel 2022, diciottenne. Ereditò il titolo dall’amico canario Pedri, classe 2002, che alzò il Golden Boy quattro anni fa. Scorrendo l’albo d’oro nel 2017 troviamo il franco-camerunese Kylian Mbappé, che si era trasferito in estate dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni. Non aveva ancora 19 anni – li avrebbe compiuti il 20 dicembre – ed era stato il trascinatore dei monegaschi vincitori in quella stagione della Ligue 1 proprio in faccia ai parigini.
Gli scherzi golden del destino...
L’anno successivo si sarebbe laureato campione del mondo con la Francia a Mosca. Ma non ha ancora vinto la Champions League decidendo nel 2024 di passare al Real Madrid e lasciare il PSG che, senza di lui, ne ha centrare due di fila. Le prime nella storia del club. Scherzi del destino... Nella seconda semifinale il duello stellare fra due Golden Boy è quello che vedrà di fronte Bellingham e Messi. L’anglo-giamaicano del Real Madrid conquistò il riconoscimento di Tuttosport nel 2023 superando nettamente (200 punti esatti di distacco) il rivale anglo-tedesco Jamal Musiala del Bayern.
“Unc” (abbreviativo di “Uncle”, come l’hanno soprannominato i compagni di Nazionale tipo “Zio” Bergomi ai Mondiali ’82) è l’unico giocatore ad aver vinto sia lo storico Golden Boy “Absolute Best” che il Golden Boy Web, concorso parallelo aperto alla votazione di tutti i lettori sul sito di Tuttosport, la cosiddetta “people’s choice”. E per restare ai termini in lingua inglese ecco “last but not the least” nientemeno che “Sua Maestà” Leo Messi. L’argentino, oggi 39enne, fu il terzo vincitore del Golden Boy (dopo Van der Vaart e Rooney) nel 2005. Ventun anni fa.
La vista lunga dei Golden boy
Bellingham aveva due anni, Doué sei mesi... La “Pulce” mostrò il trofeo al Camp Nou in mezzo al brasiliano Ronaldinho e al camerunese Eto’o che brandivano rispettivamente il “FIFA World Player Gold” e il “FIFA World Player Bronze”. Era il 14 dicembre 2005. Una foto che fece il giro del mondo e lanciò definitivamente a livello mediatico il Golden Boy fra i grandi riconoscimenti individuali del calcio internazionale. Campione del mondo Under 20 con l’Argentina in Olanda, miglior giocatore e capocannoniere del torneo con 6 gol proprio in quell’anno, il “supercrack” d’origine recanatese ha poi collezionato 8 Palloni d’Oro.
Ed è in piena corsa per portarsi a casa pure il nono... In attesa della fine dei Mondiali, a caccia del Golden Boy ’26 troviamo per ora al 2° posto del “ranking” il francese Zaire-Emery e al 3° lo spagnolo Cubarsí (dell’ineleggibilità di Yamal, 1°, abbiamo detto). Ad Arlington è una sfida nella sfida. Un’occhiata anche alla classifica marcatori di USA ’26. Sono 4 i Golden Boy a occupare le prime 3 posizioni: Messi e Mbappé in testa con 8 reti, Haaland (vincitore del trofeo nel 2020) a quota 7, Bellingham e Kane terzi con 6. Sì, i giurati di Tuttosport hanno sempre avuto la vista lunga...
I Magnifici 7. Sono i Golden Boy protagonisti delle semifinali mondiali. Cinque nel “Derby dei Pirenei” tra Francia e Spagna che si disputa oggi in Texas all’AT&T Stadium e due per la sfida di domani Inghilterra-Argentina al Mercedes-Benz di Atlanta. L’attaccante franco-ivoriano Désiré Doué è il detentore del trofeo internazionale di Tuttosport riservato al miglior Under 21 dell’anno. Il talento del Paris Saint-Germain ha letteralmente sbaragliato la concorrenza lo scorso dicembre in occasione del gala di Torino ottenendo 450 punti su 500 dai 50 giornalisti europei che compongono la nostra autorevole giuria. Staccatissimo il turco Arda Güler del Real Madrid, secondo classificato a 287 punti di distanza. Un abisso. Dalla votazione era tuttavia escluso per regolamento il suo predecessore, il Golden Boy 2024 ovvero il fenomenale ispano-marocchino Lamine Yamal.
Avendo già conquistato il trofeo, non poteva e non può più essere rieletto pur rientrando nei parametri per concorrere: giusto ieri ha compiuto solo 19 anni... Altri due spagnoli che hanno conquistato il Golden Boy e che, come Yamal, figurano tra i convocati nella Nazionale “Roja” del ct Luis De la Fuente sono i centrocampisti Pablo Gavi e Pedri, “gemelli” del Barcellona. Il primo, classe 2004, andaluso, vinse il premio di Tuttosport nel 2022, diciottenne. Ereditò il titolo dall’amico canario Pedri, classe 2002, che alzò il Golden Boy quattro anni fa. Scorrendo l’albo d’oro nel 2017 troviamo il franco-camerunese Kylian Mbappé, che si era trasferito in estate dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni. Non aveva ancora 19 anni – li avrebbe compiuti il 20 dicembre – ed era stato il trascinatore dei monegaschi vincitori in quella stagione della Ligue 1 proprio in faccia ai parigini.