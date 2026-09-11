Da Mister 100 milioni al Lahm spagnolo: i nuovi protagonisti dell'European Golden Boy

“Mister 100 milioni ” e il “ Lahm spagnolo ” sono i grandi protagonisti della quarta tappa dell’ European Golden Boy , trofeo internazionale di Tuttosport che – dal 2003 – premia il miglior calciatore Under 21 dell’anno. Già 5° dopo il brillante Mondiale con il Marocco , il centrocampista Ayyoub Bouaddi incrementa di due posizioni il proprio “ranking” e vola sul podio nella scia dei due talenti del Barcellona , Pau Cubarsí e Lamine Yamal , che guidano la Top 100 elaborata dal main partner Transfermarkt .

Il passaggio dal piccolo Lille al potente Manchester City concretizzatosi un paio di settimane fa per il clamoroso importo a tre cifre tonde in euro (corrispondenti a 81,3 milioni di sterline di parte fissa più 4,3 di bonus) e l’immediato debutto da titolare in Champions League al “Do Dragão” di Porto agli ordini di Maresca – che l’aveva richiesto per rimpiazzare il 30enne Rodri passato al Barça – gli hanno permesso di scavalcare momentaneamente in classifica Zaïre-Emery del PSG e il neo-madridista Yan Diomande, entrambi classe 2006. Per la cronaca Mourinho ha concesso all’ivoriano solo gli ultimi 10’ al Bernabéu contro l’Inter nella “prima” di Champions.

Ayyoub Bouaddi: la scelta del Marocco e il profilo del prodigio dal QI alto

Nativo di Senlis, tre quarti d’auto da Parigi, Bouaddi è ancora 18enne: ne compirà 19 il mese prossimo. In possesso di doppio passaporto, il mediano ha lasciato l’Under 21 della Francia per scegliere il Marocco soltanto poche settimane prima dell’inizio della Coppa del Mondo in America. Invano il franco-algerino Zinédine Zidane in persona, allora ct “in pectore” dei “Bleus”, ha provato a convincerlo a non cambiare Nazionale. Ma Bouaddi ha colto al volo l’opportunità di disputare il Mondiale da titolare, garanzia che la super Francia di Deschamps non poteva offrirgli. Gioca col piglio e la personalità di un trentenne. Vero signore del centrocampo dei “Leoni dell’Atlante”, viene paragonato a Rabiot (di piede destro però) anche per il fisico (186 centimetri d’altezza) e le folta capigliatura. Ayyoub (in italiano sarebbe Giobbe, in arabo significa “Colui che torna a Dio”) ha un quoziente intellettivo altissimo, basti pensare che lo hanno soprannominato “Einstein” perché si è diplomato in matematica con il massimo dei voti e nel giugno 2023, a 15 anni, ha vinto un concorso di eloquenza all’Eliseo con un discorso sul tema “Il risultato è superiore al metodo?” lasciando di stucco persino la “Première Dame” Brigitte Macron…

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Il ruolo della famiglia e i dettagli del contratto con il Manchester City

Suo padre Hassan, nativo di Tiznit (un’ottantina di chilometri a sud di Agadir) si occupa “in toto” della gestione professionale e personale del ragazzo. Ex giocatore di pallamano, Bouaddi senior è un dirigente bancario nonché ex vicesindaco della città francese di Creil. Nelle sue interviste ufficiali al momento della firma con i “Citizens”, lo stesso Ayyoub ha più volte ribadito come l’equilibrio trasmesso dalla famiglia sia il segreto della sua maturità. Ha firmato fino al 30 giugno 2031 e per ora guadagna 2,16 milioni lordi all’anno (al Lille ne prendeva poco meno della metà, ndr).

Xavi Espart: il nuovo talento del Barcellona paragonato a Philipp Lahm

L’altra “starlet” che sfavilla in questo “step” settembrino dell’European Golden Boy 2026 è l’ennesimo talento sfornato dall’inesauribile fucina del Masía, il celeberrimo vivaio del Barcellona. Parliamo del catalano Xavi Espart, classe 2007 come Bouaddi, terzino destro all’occorrenza mediano: entusiasmante il suo avvio di campionato con 4 presenze in 4 partite, 360’ giocati (cioè mai sostituito) e 2 assist forniti. Il suo allenatore Hansi Flick lo ha paragonato addirittura a Philipp Lahm, 113 presenze nella Nazionale tedesca con cui conquistò il Mondiale 2014 in Brasile indossando la fascia di capitano. Fuori dalla Top 100 nella tappa d’agosto, Espart è entrato ora di prepotenza assestandosi a metà classifica esatta. Un balzo di 50 posti, con altrettanti giocatori lasciati di colpo dietro di sé. Campione d’Europa Under 19 lo scorso luglio in Galles (4-0 in finale contro la Germania), è gestito dall’agenzia valenciana Leaderbrock che ha “prodotto” e gestisce il Golden Boy 2021 e ora campione del mondo Pedri” e assiste fra gli altri lo juventino Ličina, in prestito alla Cremonese dove sta facendo mirabilia. Il presidente “blaugrana” Laporta vuole innalzare a 150 milioni la clausola rescissoria di Xavi Espart, il cui contratto terminerà il 30 giugno ’28.

Le sette new entry della Top 100 dell'European Golden Boy

Oltre a lui, da segnalare altre 7 new entry: Brunner del Monaco, Lulli della Roma, Adžić del Sassuolo (prestito dalla Juventus), Cisse del Milan, King (Fulham), Fakili (Beşiktaş) e Noah Fernandez (Psv).

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